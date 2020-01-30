Начисление зарплат хотят изменить: учителям оклад могут понизить, чиновникам - повысить

В то время, как президент Владимир Зеленский поручил премьер-министру Гончаруку урегулировать огромные зарплаты госчиновников, Верховная Рада зарегистрировала два законопроекта о зарплатах бюджетников, поданных Кабинетом министров. Согласно объяснительной записке, законопроекты №2720 и №2721 должны создать условия для повышения прожиточного минимума, пишет "Сегодня".

В середине января в Верховной Раде были зарегистрированы два законопроекта, поданные Кабинетом министров, которые меняют принципы формирования тарифных ставок, должностных окладов и, в конечном счете, размеры зарплат для бюджетников. Кроме того, как следует из названий, законопроекты №2720 и №2721 должны создать предпосылки для повышения прожиточного минимума.

Законопроект №2720 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно создания предпосылок для повышения прожиточного минимума" предлагает изменить подходы к установлению размеров должностных окладов. Сейчас, в соответствии со ст. 96 Кодекса законов о труде, минимальный должностной оклад (тарифная ставка) устанавливается в размере прожиточного минимума для трудоспособных лиц. Новый законопроект предлагает изъять привязку должностных окладов к прожиточному минимуму, а "привязать" его к минимальной зарплате. При этом минимальный должностной оклад будет утверждаться каждый год законом о госбюджете, как сейчас утверждается минимальная зарплата и прожиточный минимум.

В 2020 году минимальный оклад (тарифная ставка) равен прожиточному минимуму для трудоспособных – 2102 грн. А минимальная зарплата составляет 4723 грн – в 2,2 раза больше тарифной ставки. По новому законопроекту, минимальный оклад должен будет составлять не менее 50% минимальной зарплаты. То есть после принятия закона минимальный оклад в 2020 году автоматически увеличился бы почти на 260 грн – с 2102 грн до 2361,5 грн. А это значит, что зарплаты, которые рассчитываются по Единой тарифной сетке, тоже увеличились бы. В первую очередь это касается работников бюджетной сферы. А также чиновников.

Как изменятся зарплаты чиновников

Законопроектом предусмотрено внести соответствующие изменения в действующие законы, которыми регулируются зарплаты должностных лиц. При этом коэффициенты не меняются, но если раньше должностной оклад чиновника составлял n-ное количество прожиточных минимумов, то теперь – такое же количество минимальных должностных окладов, или n/2 минимальных зарплат.

Например, сейчас должностной оклад прокурора окружной прокуратуры составляет 15 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, то есть 31 530 грн. Если бы законопроект был принят и начал действовать с нынешнего года, оклад прокурора сразу вырос бы почти на 4 тыс. грн – до 35 422,5 грн.

Должностные оклады других работников прокуратуры устанавливаются пропорционально должностному окладу прокурора окружной прокуратуры с разными коэффициентами. Так, прокурор облпрокуратуры получает зарплату окружного прокурора, умноженную на коэффициент 1,2, т. е. 37 836 тыс. грн, а после изменения механизма расчета получал бы 42 507 грн. Ставка генпрокурора сейчас 69 681,3 грн, а после пересчета составляла бы 78 284 грн.

Добавим, что с 2021 года оклады прокуроров должны были вырасти до 20 прожиточных минимумов, а с 2022-го – до 25. Сейчас, соответственно, планируется поднять их до 20 и 25 минимальных окладов.

После принятия этого законопроекта изменятся также должностные оклады руководителей и членов Счетной палаты, Государственного бюро расследований, Нацкомиссий и других органов власти. Так, оклады главы Счетной палаты и главы Госбюро расследований сейчас составляют 63 060 грн, после изменения системы расчета они вырастут до 70 845 грн. Оклад главы НКРЭКУ сейчас равен 105 100 грн, а может вырасти до 118 075 грн.

Как изменятся зарплаты педагогов

А вот зарплаты педработников после принятия этого законопроекта могут расти медленнее, чем это предусмотрено сейчас. Так, сейчас ст. 61 закона "Об образовании" предусматривает, что должностной оклад педагогического работника самой низкой квалификационной категории должен составлять три минимальные зарплаты. Если бы этот закон выполнялся, на сегодняшний день зарплаты воспитателей и учителей стартовали бы от 14 169 грн. Но в законе оговорено, что до такого уровня Кабмин должен довести зарплаты педагогов поэтапно к 2023 году (точнее, до размера трех минимальных зарплат, какими они будут на тот момент). При этом в "период роста" минимальный оклад педагога должен составлять не менее четырех прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (то есть в 2020 году – не менее 8408 грн).

Теперь законопроект №2720 предполагает установить должностной оклад педагогического работника самой низкой квалификации на уровне четырех минимальных должностных окладов. Поскольку, как мы сообщали выше, минимальный должностной оклад должен составлять ½ минимальной зарплаты, это означает, что к 2023 году минимальный должностной оклад педработника нужно будет довести не до трех минимальных зарплат, а до двух. То есть (в цифрах этого года) вместо 14 169 грн – до 9446 грн.

При этом, согласно этому законопроекту, до 2023 года зарплаты педагогов должны расти "пропорционально размеру увеличения доходов госбюджета, по сравнению с предыдущим годом". То есть даже уровень четырех нынешних "прожиточных минимумов" педагогам гарантировать не собираются.

Второй законопроект, №2721, предлагает закрепить в Бюджетном кодексе положение о том, что минимальный размер должностного оклада для работников отдельных отраслей бюджетной сферы, для работников госорганов, прокуратуры и судов, а также для военнослужащих будет утверждаться в законе о госбюджете, "исходя из имеющихся финансовых ресурсов государственного и местных бюджетов".

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