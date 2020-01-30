На Донбассе вследствие обстрелов ранен военный

Боевики 2 раза обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил (ООС) в среду, 30 января, 1 украинский военнослужащий ранен.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ООС, передают Українські Новини.

Противник обстрелял Новотошковское и Березовое.

Противник выпустил 8 мин 82-го калибра по опорным пунктам неподалеку Новотошковского.

Также обстрелял из станковых противотанковых и автоматических гранатометов украинские позиции в районе населенного пункта Березовое.

По имеющейся информации, в результате вражеских обстрелов один военный был ранен.

Как сообщали Українськi Новини, 26 января боевики 12 раз обстреляли позиции ООС, 2 украинских военнослужащих погибли и 2 получили боевые травмы.

Также 27 января на Донбассе боевики под видом ВСУ обстреляли участок разведения войск.



Ранее Сивохо назвал возможного посредника для урегулирования ситуации на Донбассе.



Кроме того, на Донбассе саперы уничтожили 34 тыс. взрывоопасных предметов с начала ООС.



Тем временем Зеленский отреагировал на обострение на Донбассе, сказав, что "война продолжается".





