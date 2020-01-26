Обострение на Донбассе: двое военных погибли, еще двое ранены

Боевики 12 раз обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил (ООС) в воскресенье, 2 украинских военнослужащих погибли и 2 получили боевые травмы.

Об этом говорится в сообщении Министерства обороны, передают Українські Новини.



"В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных "минскими договоренностями" минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", - сказано в нем.



В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики осуществили 7 обстрелов вблизи Красногоровки, Лебединского, Старогнатовки, Новогригорьевки и Гнутово.



В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики 5 раз обстреляли позиции украинских военных: возле Орехово, Новотошковского и Крымского.



В воскресенье в результате вражеских обстрелов 1 военнослужащий Объединенных сил погиб и 1 получил боевую травму.



Также в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве 1 военный погиб и 1 был травмирован.



Как сообщали Українськi Новини, 25 января боевики 10 раз обстреляли позиции сил ООС, 1 военный был ранен.



Кроме того, на Донбассе саперы уничтожили 34 тыс. взрывоопасных предметов с начала ООС.