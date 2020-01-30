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30 січня 2020, четвер, 12:57 3
Суспільство 2020-01-30T13:15:02+02:00
Українські Новини
На Донбасі внаслідок обстрілів поранений військовий

На Донбасі внаслідок обстрілів поранений військовий

Валерия Драгомирова
Донбас, Ситуація в зоні ООС, обстріли в зоні ООС, Поранений військовий ЗСУ, ООС
Обстріл. Фото: Міноборони
Обстріл. Фото: Міноборони

Бойовики 2 рази обстріляли позиції підрозділів операції Об'єднаних сил (ООС) в середу, 30 січня, 1 український військовослужбовець поранений.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ООС, передають Українські Новини.

Противник обстріляв Новотошківське і Березове.

Противник випустив 8 мін 82-го калібру по опорних пунктах неподалік Новотошківського.


Також обстріляв зі станкових протитанкових і автоматичних гранатометів українські позиції біля населеного пункту Березове.

За наявною інформацією, в результаті ворожих обстрілів одного військового поранено.

Як повідомляли Українські Новини, 26 січня бойовики 12 разів обстріляли позиції ООС, 2 українських військовослужбовців загинули та 2 отримали бойові травми.

27 січня на Донбасі бойовики під виглядом ВСУ обстріляли ділянку розведення військ.

Раніше Сивохо назвав можливого посередника для врегулювання ситуації на Донбасі.

Крім того, на Донбасі сапери знищили 34 тис. вибухонебезпечних предметів з початку ООС.

Тим часом Зеленський відреагував на загострення на Донбасі, сказавши, що "війна триває".

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