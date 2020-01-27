На Донбассе боевики под видом ВСУ обстреляли участок разведения войск

Боевики под видом Вооруженных сил Украины вечером 26 января стреляли, имитируя нарушение тишины в пределах участка разведения у Петровского в Донецкой области.

Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС, передают Українськi Новини.

Согласно сообщению, украинская сторона Совместного центра по координации и контролю режима прекращения огня на Донбассе (СЦКК) зафиксировала действия боевиков по имитации нарушения разведения сил и средств в пределах участка разведения №3 Петровское.

Боевики, используя рельеф местности и высокую растительность, зашли на позиции подразделений ООС, которые были освобождены при разведении, открыли показательный огонь трассирующими пулями в сторону вооруженных формирований России.

"Все происходило на расстоянии 250 метров от видеокамеры наблюдения ОБСЕ, которая, по мнению представителей вооруженных формирований Российской Федерации, должна представить безапелляционные доказательства факта нарушения тишины со стороны Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении.

Также в сообщении отмечается, что целью действий может быть обострение ситуации на участке разведения, что в дальнейшем может привести к возвращению войск на исходные позиции до разведения или занятию новых выгодных рубежей боевиками в указанном районе.

Украинская сторона обращает внимание оккупационной администрации на необходимость соблюдения существующих договоренностей и недопустимости подобных действий.

Как сообщали Українськi Новини, в зоне проведения Операции Объединенных сил от ранений, полученных во время обстрела наемников РФ, стало известно, что погиб командир отделения ВСУ Антон Хоба.

Тем временем на Донбассе саперы уничтожили 34 тыс. взрывоопасных предметов с начала ООС.