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26 января 2020, воскресенье, 13:30 9
Силовые структуры 2020-01-26T13:30:19+02:00
Українські Новини
На Донбассе саперы уничтожили 34 тыс. взрывоопасных предметов с начала ООС

На Донбассе саперы уничтожили 34 тыс. взрывоопасных предметов с начала ООС

Анна Рудык
Разминирование, Ситуация в зоне ООС, ООС, война на Донбассе
ООС. Фото: Facebook 54-й ОМБР
ООС. Фото: Facebook 54-й ОМБР

Пиротехнические подразделения уничтожили 33,838 тыс. взрывоопасных предметов в Донецкой и Луганской областях с начала проведения операции Объединенных сил (ООС).

Об этом говорится в сообщении ООС, передают Українськi Новини.

"Всего с начала проведения ООС пиротехнические подразделения привлекались 6 112 раз, обследовано 6 731,64 га территории и 17,5 га акватории, изъято и уничтожено 33 838 взрывоопасных предметов", - сказано в нем.

В частности, в течение недели (20-26 января) силы и средства подразделений ГосЧС Украины из состава Объединенных сил привлекались к пиротехнических работам, тушению пожаров, а также обеспечению функционирования пунктов оказания помощи населению, расположенных в пределах контрольных пунктов въезда-выезда на территории Донецкой и Луганской областей.

В соответствии с распоряжениями Командующего объединенных сил пиротехнические подразделения Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) выполняли работы по очистке от взрывоопасных предметов местности, объектов жизнеобеспечения и инфраструктуры, сопровождали аварийные бригады коммунальных предприятий во время проведения ремонтных и профилактических работ на объектах электро- и водоснабжения.

При этом пиротехники привлекались 45 раз, обследовали 34 га территории, изъяли и обезвредили 241 взрывоопасный предмет.

Кроме того, на территории Донецкой и Луганской областей произошло 59 пожаров, во время которых спасено 2 человека, на пожарах погибли 6 человек, еще 2 человека получили травмы.

Как сообщали Українськi Новини, вчера, 25 января, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня. Во время обстрелов был ранен один украинский военный.

Ранее в Богдановке и Петровском закончили разминирование.

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