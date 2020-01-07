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  • Сивохо назвал возможного посредника для урегулирования ситуации на Донбассе
07 января 2020, вторник, 20:59 8555
Политика 2020-01-07T21:08:43+02:00
Українські Новини
Сивохо назвал возможного посредника для урегулирования ситуации на Донбассе

Сивохо назвал возможного посредника для урегулирования ситуации на Донбассе

Ярина Вацяк
война на Донбассе, Церковь, ООС, СНБО, Сергей Сивохо
Сергей Сивохо. Фото: Facebook/ Сергей Сивохо
Сергей Сивохо. Фото: Facebook/ Сергей Сивохо

Советник секретаря Совета национальной безопасности (СНБО) Сергей Сивохо, который решил создать национальную платформу примирения и единства, для урегулирования войны на Донбассе рассматривает церковь в качестве "посредника".

Об этом он заявил в эфире телеканала "112 Украина" во вторник, 7 января, пишет Obozrevatel.

"Церковь, естественно, как социальный институт, который присутствует по всем сторонам конфликта, имеет свой голос и всегда была помощницей и отличалась благотворительностью, миротворчеством. Церковь может выступить посредником", – считает он.

По словам Сивохо, для восстановления мира в Украине также нужно "молчание со стороны тех, кто разжигал войну".

Как сообщали Українськi Новини, артиста Сергея Сивохо назначили советником секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.

Тем временем, Сивохо считает, что Украина должна обязательно выплачивать пенсии своим гражданам, которые живут на временно неподконтрольной территории.

Кроме того, Сергей Сивохо заявил, что имеет много планов относительно новой должности в СНБО.

Больше новостей о: война на Донбассе Церковь ООС СНБО Сергей Сивохо

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