подписаться на рассылку
24.1 24.5
26.55 27.05
˟
26 января 2020, воскресенье, 22:46 144
Президент 2020-01-26T22:46:01+02:00
Українські Новини
Война продолжается, - Зеленский отреагировал на гибель военнослужащих на Донбассе

Война продолжается, - Зеленский отреагировал на гибель военнослужащих на Донбассе

Валерия Драгомирова
Донбасс, ООС, Владимир Зеленский, Война
Зеленский Владимир Фото: Офис Президента
Зеленский Владимир Фото: Офис Президента

Сегодня, 26 января, на Донбассе погибли двое украинских военных, еще двое получили ранения. Президент Владимир Зеленский отреагировал на гибель двух украинских военных на Донбассе словами "война продолжается".

Об этом пишет пресс-служба Зеленского в Telegram.

Президент напомнил, что с начала года в войне на Донбассе погибли 11 человек.

"Сегодня на Донбассе погибли двое наших ребят. Один во время обстрела, второй - подорвался. Это значит, что война продолжается. И что еще с большими усилиями надо пытаться ее завершить. В этом году уже одиннадцать военных погибли в боях. Разделяю боль каждого, кого не обошла страшная потеря близкого человека", - заявил глава государства.

Как сообщали Українські Новини, 25 января боевики 10 раз обстреляли позиции сил ООС, 1 военный был ранен.

Кроме того, на Донбассе саперы уничтожили 34 тыс. взрывоопасных предметов с начала ООС. 

Тем временем советник секретаря национальной безопасности (СНБО) Сергей Сивохо назвал возможного посредника для урегулирования ситуации на Донбассе.

Больше новостей о: Донбасс ООС Владимир Зеленский Война

Обострение на Донбассе: двое военных погибли, еще ...
На Донбассе саперы уничтожили 34 тыс. взрывоопасны...
Зеленский встретился с бывшими узниками концлагеря...
Более половины американцев не одобряют действия Тр...
Война продолжается, - Зеленский отреагировал на гибель военнослужащих на Донбассе
Обострение на Донбассе: двое военных погибли, еще двое ранены
Новости
При СНБО создали оперативную группу для борьбы с коронавирусом 23:45
Легенда NBA Коби Брайант и его дочь разбились при крушении вертолета, - СМИ 23:25
Война продолжается, - Зеленский отреагировал на гибель военнослужащих на Донбассе 22:46
Зеленский. Фото: Офис Президента
Зеленский встретился с бывшими узниками концлагеря Аушвиц-Биркенау в Польше 22:15
Бразилия. Фото: Twitter/@ashakakiran
В Бразилии из-за ливней погибли 30 человек 21:44
больше новостей
ДТП под Киевом. Фото: Информатор
Под Киевом упал в реку и утонул Hyundai с 9-летним ребенком 10:29
Зеленский сегодня празднует день рождения 06:00
Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента
Зеленскому - 42: как политики, жена и другие поздравляют его с Днем рождения 16:54
Дворец спорта в
"ДНР" – чума Донбасса!": сгоревший в 2014 Дворец Спорта в Донецке так и не реконструировали 09:36
Руководители трех госпредприятий получают зарплату больше, чем у Трампа 06:05
больше новостей
Зеленский сегодня празднует день рождения 06:00
Руководители трех госпредприятий получают зарплату больше, чем у Трампа 06:05
Зеленский помиловал почти 100 граждан с начала президентства 13:05
Армия кормит коал. Фото: Facebook/9th Brigade - Australian Army
Австралийские военные в свободное время кормят спасенных коал 18:58
В Канаде зафиксировали первый случай заражения коронавирусом 08:51
больше новостей
Боевики ограничили передвижение патрулей ОБСЕ на участках разведения сил
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok