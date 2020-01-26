Война продолжается, - Зеленский отреагировал на гибель военнослужащих на Донбассе

Сегодня, 26 января, на Донбассе погибли двое украинских военных, еще двое получили ранения. Президент Владимир Зеленский отреагировал на гибель двух украинских военных на Донбассе словами "война продолжается".

Об этом пишет пресс-служба Зеленского в Telegram.

Президент напомнил, что с начала года в войне на Донбассе погибли 11 человек.

"Сегодня на Донбассе погибли двое наших ребят. Один во время обстрела, второй - подорвался. Это значит, что война продолжается. И что еще с большими усилиями надо пытаться ее завершить. В этом году уже одиннадцать военных погибли в боях. Разделяю боль каждого, кого не обошла страшная потеря близкого человека", - заявил глава государства.



Как сообщали Українські Новини, 25 января боевики 10 раз обстреляли позиции сил ООС, 1 военный был ранен.



Кроме того, на Донбассе саперы уничтожили 34 тыс. взрывоопасных предметов с начала ООС.



Тем временем советник секретаря национальной безопасности (СНБО) Сергей Сивохо назвал возможного посредника для урегулирования ситуации на Донбассе.