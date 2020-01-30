В Китай улетел первый рейс, эвакуирующий украинских туристов

Первый рейс отправился для эвакуации украинцев из Китая. Об этом говорится в сюжете телеканала "112 Украина". Самолет заберет с курорта Санья 200 граждан. Рейс выполняет авиакомпания МАУ. Сообщается, что перелет продлится около десяти часов. "Экипаж лайнера заверил: готовы оказывать помощь, если самочувствие пассажиров ухудшится по дороге домой. Еще один борт заберет украинцев третьего февраля, также из города Санья", - говорится в сообщении. Продукты подорожали, а на улицах никого нет: украинка рассказала о ситуации в Китае. Третьего февраля Украина закроет прямое авиасообщение с КНР. Как сообщали Українські Новини, во Франции уже пять человек заразились коронавирусом. Также первый случай заражения китайским коронавирусом подтвердили в Финляндии. Темв ременем, МАУ намерены приостановить полеты из Киева в Санью. Кроме того, Супрун развенчала мифы о китайском коронавирусе.