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30 января 2020, четверг, 12:34 39
Мир 2020-01-30T12:43:25+02:00
Українські Новини
В Китай улетел первый рейс, эвакуирующий украинских туристов

В Китай улетел первый рейс, эвакуирующий украинских туристов

Ольга Фандорина
Украина, Самолет, Эвакуация, Эвакуация из Китая, Коронавирус в Китае
Самолет. Фото: pixabay
Самолет. Фото: pixabay

Первый рейс отправился для эвакуации украинцев из Китая. Об этом говорится в сюжете телеканала "112 Украина".

Самолет заберет с курорта Санья 200 граждан. Рейс выполняет авиакомпания МАУ. 

Сообщается, что перелет продлится около десяти часов.

"Экипаж лайнера заверил: готовы оказывать помощь, если самочувствие пассажиров ухудшится по дороге домой. Еще один борт заберет украинцев третьего февраля, также из города Санья", - говорится в сообщении.

Продукты подорожали, а на улицах никого нет: украинка рассказала о ситуации в Китае.

Третьего февраля Украина закроет прямое авиасообщение с КНР.

Как сообщали Українські Новини, во Франции уже пять человек заразились коронавирусом. Также первый случай заражения китайским коронавирусом подтвердили в Финляндии.

Темв ременем,  МАУ намерены приостановить полеты из Киева в Санью.

Кроме того,  Супрун развенчала мифы о китайском коронавирусе.

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