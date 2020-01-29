ПАСЕ полностью утвердила полномочия российской делегации

Об этом сообщает член украинской делегации Алексей Гончаренко в Telegram.

За ратификацию полномочий делегации Российской Федерации проголосовали 96 парламентариев, против 44, воздержались - 7.

Как сообщали Українські Новини, 28 января глава делегации РФ Петр Толстой был избран вице-спикером ПАСЕ.

Ранее Петр Толстой заявил, что российская делегация может покинуть Парламентскую ассамблею Совета Европы. По его словам, Россия покинет ПАСЕ, если ее полномочия будут ограничены.

Также глава украинской делегации в ПАСЕ Ясько убежала от украинских журналистов.

Напомним, 27 января в Страсбурге началась зимняя сессия ПАСЕ, в которой вернулась украинская делегация. Украина вернулась после осенней паузы. Тогда было принято решение приостановить участие в заседаниях ПАСЕ, поскольку Ассамблея вернула полномочия российской делегации.