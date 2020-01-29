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29 января 2020, среда, 22:00 30
Внешняя политика 2020-01-29T22:00:01+02:00
Українські Новини
ПАСЕ полностью утвердила полномочия российской делегации

ПАСЕ полностью утвердила полномочия российской делегации

Таня Войтюк
ПАСЕ, Россия в ПАСЕ, Украина в ПАСЕ, Делегация, Алексей Гончаренко
ПАСЕ. Фото: www.coe.int
ПАСЕ. Фото: www.coe.int

После того, как в ПАСЕ отказались вводить санкции против голосовавших за аннексию Крыма российских делегатов, Парламентская ассамблея Совета Европы утвердила полномочия российской делегации в полном объеме.

Об этом сообщает член украинской делегации Алексей Гончаренко в Telegram.

За ратификацию полномочий делегации Российской Федерации проголосовали 96 парламентариев, против 44, воздержались - 7.

Как сообщали Українські Новини, 28 января глава делегации РФ Петр Толстой был избран вице-спикером ПАСЕ.

Ранее Петр Толстой заявил, что российская делегация может покинуть Парламентскую ассамблею Совета Европы. По его словам, Россия покинет ПАСЕ, если ее полномочия будут ограничены.

Также глава украинской делегации в ПАСЕ Ясько убежала от украинских журналистов.

Напомним, 27 января в Страсбурге началась зимняя сессия ПАСЕ, в которой вернулась украинская делегация. Украина вернулась после осенней паузы. Тогда было принято решение приостановить участие в заседаниях ПАСЕ, поскольку Ассамблея вернула полномочия российской делегации.

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