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29 января 2020, среда, 12:49 31
Финансы 2020-01-29T12:55:23+02:00
Українські Новини
Гривна дешевеет: НБУ понизил справочное значение курса

Гривна дешевеет: НБУ понизил справочное значение курса

Ярина Вацяк
Курс валют, Курс гривны, Официальный курс, Курс НБУ
Деньги
Деньги

Национальный банк понизил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 30 января, на 12,04 коп. до 24,8323 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день Национальный банк понизил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 29 января, на 13,12 коп. до 24,7119 UAH/USD.

Как сообщали Українськi Новини, в среду курс продажи наличного доллара повысился в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 по сравнению с 28 января на 26,73 коп. до 24,9315 UAH/USD, курс покупки повысился на 18,55 коп. до 24,5188 UAH/USD.

Также курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в понедельник на 14 коп. во вторник снизился на 16 коп. до 24,75 UAH/USD.

Тем временем, в январе 2020 года в Украине один Биг-Мак стоит 57 грн при $5,67 в США. Таким образом "справедливый" обменный курс, уравнивающий цены в Украине и США, составляет 10,05 грн за доллар, а фактический обменный курс - 24,09 грн/$. Согласно рейтингу, украинская гривня "недооценена" на 58,1%.

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