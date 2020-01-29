Гривна дешевеет: НБУ понизил справочное значение курса

Национальный банк понизил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 30 января, на 12,04 коп. до 24,8323 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день Национальный банк понизил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 29 января, на 13,12 коп. до 24,7119 UAH/USD.

Как сообщали Українськi Новини, в среду курс продажи наличного доллара повысился в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 по сравнению с 28 января на 26,73 коп. до 24,9315 UAH/USD, курс покупки повысился на 18,55 коп. до 24,5188 UAH/USD.

Также курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в понедельник на 14 коп. во вторник снизился на 16 коп. до 24,75 UAH/USD.

Тем временем, в январе 2020 года в Украине один Биг-Мак стоит 57 грн при $5,67 в США. Таким образом "справедливый" обменный курс, уравнивающий цены в Украине и США, составляет 10,05 грн за доллар, а фактический обменный курс - 24,09 грн/$. Согласно рейтингу, украинская гривня "недооценена" на 58,1%.