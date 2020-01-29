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29 января 2020, среда, 10:47 103
Силовые структуры 2020-01-29T13:15:03+02:00
Українські Новини
Полиция хочет оштрафовать "минера" моста Метро на 70 тысяч гривен за сбитый коптер

Полиция хочет оштрафовать "минера" моста Метро на 70 тысяч гривен за сбитый коптер

Елизавета Кесельман
Мост Метро, Угроза взрыва, Маси Найем, Алексей Белько, Минер моста Метро
Мост метро в Киеве. Фото: tsn.ua
Мост метро в Киеве. Фото: tsn.ua

Полиция намерена оштрафовать подозреваемого Алексей Белько, угрожавшего в сентябре 2019 года взорвать мост Метро в Киеве, почти на 70 тысяч гривен ($2,83 тыс.) за сбитый коптер. Об этом сообщил адвокат Маси Найем на своей странице в Facebook.

Отмечается, что в ходе досудебного расследования, которое завершилось 28 января, судебно- психиатрическая экспертиза установила, что подозреваемый невменяем и нуждается в специализированной медицинской помощи.

Скриншот: facebook.com/MasiNayyemСкриншот: facebook.com/MasiNayyem

По словам Найема, полиция, зная результаты экспертизы, хочет взыскать с Алексея Белько имущественный ущерб на 69871 грн за сбитый коптер Dji inspire 1 pro.

"И это при том, что 10 июля 2017 года коптер купили за 59 тыс. грн ($2,39 тыс.). Иск удовлетворят", — написал адвокат.

Как сообщали Українські Новини, 20 января суд поместил Белько в психиатрическое медучреждение до окончания досудебного расследования.

Также 20 сентября 2019 года Днепровский районный суд Киева арестовал Белько с залогом 288 тыс. гривен.

Ранее в прокуратуре заявили, что у угрожавшего взорвать мост Метро экс-военного в Киеве нет жилья, он жил в машине.

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