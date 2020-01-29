Полиция хочет оштрафовать "минера" моста Метро на 70 тысяч гривен за сбитый коптер

Полиция намерена оштрафовать подозреваемого Алексей Белько, угрожавшего в сентябре 2019 года взорвать мост Метро в Киеве, почти на 70 тысяч гривен ($2,83 тыс.) за сбитый коптер. Об этом сообщил адвокат Маси Найем на своей странице в Facebook.

Отмечается, что в ходе досудебного расследования, которое завершилось 28 января, судебно- психиатрическая экспертиза установила, что подозреваемый невменяем и нуждается в специализированной медицинской помощи.

Скриншот: facebook.com/MasiNayyem

По словам Найема, полиция, зная результаты экспертизы, хочет взыскать с Алексея Белько имущественный ущерб на 69871 грн за сбитый коптер Dji inspire 1 pro.

"И это при том, что 10 июля 2017 года коптер купили за 59 тыс. грн ($2,39 тыс.). Иск удовлетворят", — написал адвокат.

Как сообщали Українські Новини, 20 января суд поместил Белько в психиатрическое медучреждение до окончания досудебного расследования.

Также 20 сентября 2019 года Днепровский районный суд Киева арестовал Белько с залогом 288 тыс. гривен.

Ранее в прокуратуре заявили, что у угрожавшего взорвать мост Метро экс-военного в Киеве нет жилья, он жил в машине.