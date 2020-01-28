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28 января 2020, вторник, 17:50 46
Судебная власть 2020-01-28T17:51:11+02:00
Українські Новини
Прокуратура завершила досудебное расследование против угрожавшего взорвать мост Метро экс-военного Белько

Прокуратура завершила досудебное расследование против угрожавшего взорвать мост Метро экс-военного Белько

Елизавета Драбкина
Прокуратура, Мост Метро, Алексей Белько
Суд над Алексеем Белько. Украфото
Суд над Алексеем Белько. Украфото

Прокуратура Киева завершила досудебное расследование против угрожавшего взорвать мост Метро бывшего военнослужащего Алексея Белько.

Об этом Українським Новинам сообщила спикер прокуратуры Надежда Максимец.

Прокуратура открыла материалы дела стороне защиты.

Максимец сообщила, что в ближайшее время прокуратура направит в суд ходатайство о применении к Бельку принудительных мер медицинского характера.

По ее словам, судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что подозреваемому необходимо лечение.

Как сообщали Українськi Новини, 20 января суд поместил Белько в психиатрическое медучреждение до окончания досудебного расследования.

Ранее суд продлил арест экс-военному до 16 февраля.

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