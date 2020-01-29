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29 січня 2020, середа, 10:47 8
Силові структури 2020-01-29T11:30:01+02:00
Українські Новини
Поліція хоче оштрафувати "мінера" мосту Метро на 70 тисяч гривень за збитий коптер

Поліція хоче оштрафувати "мінера" мосту Метро на 70 тисяч гривень за збитий коптер

Елизавета Кесельман
Міст Метро, Замінування моста Метро, Олексій Белько, Мінер моста Метро
Міст метро в Києві. Фото: tsn.ua
Міст метро в Києві. Фото: tsn.ua

Поліція має намір оштрафувати підозрюваного Олексія Белька, який погрожував у вересні 2019 року підірвати міст Метро в Києві, майже на 70 тисяч гривень ($2,83 тис.) за збитий коптер. Про це повідомив адвокат Масі Найєм на своїй сторінці в Facebook.

Наголошується, що у ході досудового розслідування, яке завершилося 28 січня, судово - психіатрична експертиза встановила, що підозрюваний неосудний і потребує спеціалізованої медичної допомоги.

Скріншот: facebook.com/MasiNayyemСкріншот: facebook.com/MasiNayyem

За словами Найєма, поліція, знаючи результати експертизи, хоче стягнути з Олексія Белька майнову шкоду на 69871 грн за збитий коптер Dji inspire pro 1.

"І це при тому, що 10 липня 2017 року коптер купили за 59 тис. грн ($2,39 тис.). Позов задовольнять", — написав адвокат.

Як повідомляли Українські Новини, 20 січня суд помістив Белько в психіатричний медзаклад до закінчення досудового розслідування.

Також 20 вересня 2019 року Дніпровський районний суд Києва заарештував Белько з заставою 288 тис. гривень.

Раніше у прокуратурі заявили, що у погрожував підірвати міст Метро екс-військового в Києві немає житла, він жив в машині.

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