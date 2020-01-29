Поліція хоче оштрафувати "мінера" мосту Метро на 70 тисяч гривень за збитий коптер

Поліція має намір оштрафувати підозрюваного Олексія Белька, який погрожував у вересні 2019 року підірвати міст Метро в Києві, майже на 70 тисяч гривень ($2,83 тис.) за збитий коптер. Про це повідомив адвокат Масі Найєм на своїй сторінці в Facebook. Наголошується, що у ході досудового розслідування, яке завершилося 28 січня, судово - психіатрична експертиза встановила, що підозрюваний неосудний і потребує спеціалізованої медичної допомоги. Скріншот: facebook.com\/MasiNayyem За словами Найєма, поліція, знаючи результати експертизи, хоче стягнути з Олексія Белька майнову шкоду на 69871 грн за збитий коптер Dji inspire pro 1. "І це при тому, що 10 липня 2017 року коптер купили за 59 тис. грн ($2,39 тис.). Позов задовольнять", — написав адвокат. Як повідомляли Українські Новини, 20 січня суд помістив Белько в психіатричний медзаклад до закінчення досудового розслідування. Також 20 вересня 2019 року Дніпровський районний суд Києва заарештував Белько з заставою 288 тис. гривень. Раніше у прокуратурі заявили, що у погрожував підірвати міст Метро екс-військового в Києві немає житла, він жив в машині.