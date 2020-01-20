подписаться на рассылку
24.05 24.45
26 27.1
˟
20 января 2020, понедельник, 17:42 21
Судебная власть 2020-01-20T17:44:09+02:00
Українські Новини
Суд поместил угрожавшего взорвать мост Метро в психиатрическую клинику до окончания суда

Суд поместил угрожавшего взорвать мост Метро в психиатрическую клинику до окончания суда

Таня Войтюк
Алексей Белько, Мост Метро, Минер, Суд, Психиатрическая больница, Минирование
Суд над Алексеем Белько
Суд над Алексеем Белько

Суд вынес решение поместить угрожавшего взорвать мост Метро бывшего военнослужащего Алексея Белько в психиатрическое медучреждение до окончания досудебного расследования.

Об этом говорится в сообщении на странице прокуратуры Киева в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

Днепровский районный суд удовлетворил ходатайство прокуратуры об изменении меры пресечения подозреваемому в "минировании" моста Метро с содержания под стражей на госпитализацию в психиатрическое учреждение в условиях, исключающих опасное поведение.

Согласно результатам судебно-психиатрической экспертизы, мужчина на момент совершения уголовного преступления по своему психическому состоянию не мог осознавать свои действия и руководить ими.

Врачи заключили, что в настоящее время психическое состояние Белько не изменилось, в связи с чем требуется госпитализация в учреждение с усиленным психиатрическим наблюдением.

Как сообщали Українськi Новини, ранее суд продлил арест угрожавшему взорвать мост Метро экс-военному Белько до 16 февраля.

20 сентября 2019 года Днепровский районный суд Киева арестовал Белько с залогом 288 тыс. гривен.

Больше новостей о: Алексей Белько Мост Метро Минер Суд Психиатрическая больница Минирование

Суд продлил арест "минера" моста Метро до 16 февра...
Угрожавший взорвать мост Метро экс-военный пройдет...
Суд продлил запрет на выезд за границу бывшего зам...
Видео дня: последствия жуткого пожара в одесской п...
На Микитася снова надели электронный браслет
В Киеве прощаются с погибшими при падении самолета МАУ пилотами
Новости
Редактор газеты из прифронтовой Луганщины зарегистрировал петицию об увольнении руководителя "Укрпочты" за космическую зарплату 18:06
ЕС обяжет производителей устанавливать единый тип кабеля зарядки 17:57
Суд поместил угрожавшего взорвать мост Метро в психиатрическую клинику до окончания суда 17:42
Украина уступила звание "самого дешевого интернета в мире" Сирии, заняв второе место 17:29
Гривна на межбанке продолжает падать в цене 17:25
больше новостей
У меня еврейская кровь и я Президент, - Зеленский 22:17
Госпотребслужба рассказала, какое масло в Украине поддельное 23:49
В Международном аэропорту
Последний рейс: как в Украине встречали тела жертв крушения "Боинга" 19:45
В Греции произошло сильное землетрясения: в Афинах рухнули несколько зданий 09:03
До -10 мороза: Укргидрометцентр дал прогноз погоды на понедельник 22:01
больше новостей
У меня еврейская кровь и я Президент, - Зеленский 22:17
Символы. Скриншот: twitter.com/UkrEmbLondon
Полиция Великобритании приравняла украинский тризуб террористическим символам 15:27
В Греции произошло сильное землетрясения: в Афинах рухнули несколько зданий 09:03
Обострение на Донбассе: боевики убили украинского военного, еще 10 ранены 08:05
ГБР открыло уголовное дело на главу "Укрзализныци" Кравцова 09:50 Документ
больше новостей
МИД обещает рассказать о визите Зеленского в Оман "в свое время"
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok