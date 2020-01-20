Суд поместил угрожавшего взорвать мост Метро в психиатрическую клинику до окончания суда

Суд вынес решение поместить угрожавшего взорвать мост Метро бывшего военнослужащего Алексея Белько в психиатрическое медучреждение до окончания досудебного расследования.

Об этом говорится в сообщении на странице прокуратуры Киева в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

Днепровский районный суд удовлетворил ходатайство прокуратуры об изменении меры пресечения подозреваемому в "минировании" моста Метро с содержания под стражей на госпитализацию в психиатрическое учреждение в условиях, исключающих опасное поведение.

Согласно результатам судебно-психиатрической экспертизы, мужчина на момент совершения уголовного преступления по своему психическому состоянию не мог осознавать свои действия и руководить ими.

Врачи заключили, что в настоящее время психическое состояние Белько не изменилось, в связи с чем требуется госпитализация в учреждение с усиленным психиатрическим наблюдением.

Как сообщали Українськi Новини, ранее суд продлил арест угрожавшему взорвать мост Метро экс-военному Белько до 16 февраля.