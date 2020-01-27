В Афганистане разбился пассажирский самолет с более, чем 80 людьми

После авиакатастрофы в Тегеране, где был сбит украинский самолет линий МАУ, в Афганистане в провинции Газни, 27 января разбился пассажирский самолет, на борту котрого было по меньшей мере 100 человек. Об этом передает российская служба ВВС со ссылкой на афганский телеканал 1TV и губернатора провинции.

Отмечается, что по предварительным данным, на борту самолета были более 80 человек. Такие данные приводит издание Tolo News, отмечая, что самолет упал на территории, подконтрольной движению "Талибан" (запрещено в РФ).

В то же время российские информагентства со ссылкой на местное издание Ariana News сообщают, что пассажиров могло быть больше - до 110 человек.

Первоначально сообщалось, что самолет мог принадлежать афганской авиакомпании Ariana Afghan Airlines. Однако позже время директор компании в разговоре с местными информагентствами это опроверг, отмечает РИА Новости.

Позднее региональные власти сообщили, что самолет мог принадлежать иностранной компании, так как из обломков сумели извлечь тело пилота, который выглядел как иностранец. Также отмечается. что самолет полностью сгорел.

РИА Новости утверждает со ссылкой на собственный источник, что самолет мог быть военным. Официально эта информация не подтверждена.

Как сообщали Українські Новини, Иран признал, что сбил украинский самолет, и на днях обнародовал отчет о расследовании крушения Boeing-737 МАУ.

19 января самолет Министерства обороны вернулся из Тегерана (Иран) с телами 11 погибших украинцев.

Кроме того, 25 января в Афганистане сбили молдавский вертолет: ранены двое украинцев.