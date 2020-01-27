Китай выделил 9 миллиардов долларов на борьбу с коронавирусом

Власти Китая выделили 60,33 млрд юаней (8,74 млрд долларов) на сдерживание распространения нового коронавируса пневмонии. Об этом пишет Reuters со ссылкой на китайский Минфин.

Средства на сдерживание вируса выделили Министерство финансов и Национальная комиссия здравоохранения Китая.

Количество подтвержденных случаев заражения в Китае возросло до 2 744 человек. Около половины из них находятся в провинции Хубэй, столицей которой является город Ухань.

Как сообщали Українські Новини, количество заразившихся коронавирусом уже превысило две тысячи. Также появился первый снимок нового коронавируса пневмонии из Китая.



Ранее в Европе подтвердили первые три случая коронавируса.



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