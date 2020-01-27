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27 января 2020, понедельник, 13:53 13
Азия 2020-01-27T13:54:14+02:00
Українські Новини
Китай выделил 9 миллиардов долларов на борьбу с коронавирусом

Китай выделил 9 миллиардов долларов на борьбу с коронавирусом

Ольга Фандорина
Коронавирус, Китай, Финансирование, Коронавирус в Китае
Коронавирус. Китай. Вирус. Фото: Twitter/@thevikaslohchab
Коронавирус. Китай. Вирус. Фото: Twitter/@thevikaslohchab

Власти Китая выделили 60,33 млрд юаней (8,74 млрд долларов) на сдерживание распространения нового коронавируса пневмонии. Об этом пишет Reuters со ссылкой на китайский Минфин. 

Средства на сдерживание вируса выделили Министерство финансов и Национальная комиссия здравоохранения Китая. 

Количество подтвержденных случаев заражения в Китае возросло до 2 744 человек. Около половины из них находятся в провинции Хубэй, столицей которой является город Ухань.

Как сообщали Українські Новини, количество заразившихся коронавирусом уже превысило две тысячи.  Также появился первый снимок нового коронавируса пневмонии из Китая. 


Ранее в Европе подтвердили первые три случая коронавируса

Кроме того, что собой представляет смертельный коронавирус и как он передается.

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