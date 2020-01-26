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26 января 2020, воскресенье, 11:49 128
Азия 2020-01-26T11:49:46+02:00
Українські Новини
Количество заразившихся коронавирусом уже превысило две тысячи

Количество заразившихся коронавирусом уже превысило две тысячи

Анна Рудык
Коронавирус, Вирус, вирус в Китае, Коронавирус в Китае
Вирус
Вирус

Сегодня, 26 января, стало известно о заражении новым коронавирусом более двух тысяч человек во всем мире. Об этом сообщает Reuters.

Так, сообщается, что подавляющее большинство зараженных находится в Китае.

Ранее стало известно, что за последние сутки количество жертв нового смертельного вируса увеличилось до 56 человек.

Как сообщали Українські Новини, специалисты в Китае уже начали разрабатывать вакцину против смертельного коронавируса. А в Шанхае уже вылечили первого пациента с коронавирусом пневмонии.

Также в Канаде зафиксировали первый случай заражения коронавирусом.

Тем временем сегодня, 26 января, в киевском аэропорту Борисполь будет проходит скрининг пассажиров из Китая, которых будут проверять инфракрасными термометрами в связи с распространением нового смертельного коронавируса.

Ранее Українські Новини писали, что китайский вирус постепенно приближается к Украине: кто в зоне риска.

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