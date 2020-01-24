Появился первый снимок нового коронавируса пневмонии из Китая

Национальное хранилище патогенных микроорганизмов Китая опубликовало первый снимок нового коронавируса пневмонии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Снимок был сделан с помощью электронного микроскопа.

Снимок коронавируса. Фото: chinacdc.cn

Ранее распространившийся коронавирус уже привел к смерти 18 человек и инфицированию более шестисот в Китае, а также еще семи странах. Есть вероятность того, что заболевших гораздно больше, но из-за незначительно проявившихся симптомов они не обращаются за помощью

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Напомним, из-за вспышки коронавируса самолеты из Китая будут встречать санитарные команды Минздрава.