Появился первый снимок нового коронавируса пневмонии из Китая

Национальное хранилище патогенных микроорганизмов Китая опубликовало первый снимок нового коронавируса пневмонии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Снимок был сделан с помощью электронного микроскопа. Снимок коронавируса. Фото: chinacdc.cn Ранее распространившийся коронавирус уже привел к смерти 18 человек и инфицированию более шестисот в Китае, а также еще семи странах. Есть вероятность того, что заболевших гораздно больше, но из-за незначительно проявившихся симптомов они не обращаются за помощью Українські Новини рассказывали, передается ли вирус по почте и можно ли заказывать товары на AliExpress. Напомним, из-за вспышки коронавируса самолеты из Китая будут встречать санитарные команды Минздрава.