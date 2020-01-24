подписаться на рассылку
24.15 24.55
26.1 27.15
˟
  • Новости
  • Мир
  • Появился первый снимок нового коронавируса пневмонии из Китая
24 января 2020, пятница, 15:42 71
Мир 2020-01-24T15:43:23+02:00
Українські Новини
Появился первый снимок нового коронавируса пневмонии из Китая

Появился первый снимок нового коронавируса пневмонии из Китая

Ольга Фандорина
Коронавирус в Китае, Пневмония, Вирусная пневмония
Снимок коронавируса. Фото: chinacdc.cn
Снимок коронавируса. Фото: chinacdc.cn

Национальное хранилище патогенных микроорганизмов Китая опубликовало первый снимок нового коронавируса пневмонии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Снимок был сделан с помощью электронного микроскопа.

Снимок коронавируса. Фото: chinacdc.cnСнимок коронавируса. Фото: chinacdc.cn

Ранее распространившийся коронавирус уже привел к смерти 18 человек и инфицированию более шестисот в Китае, а также еще семи странах. Есть вероятность того, что заболевших гораздно больше, но из-за незначительно проявившихся симптомов они не обращаются за помощью

Українські Новини рассказывали, передается ли вирус по почте и можно ли заказывать товары на AliExpress.

Напомним, из-за вспышки коронавируса самолеты из Китая будут встречать санитарные команды Минздрава.

Больше новостей о: Коронавирус в Китае Пневмония Вирусная пневмония

Порошенко пришел на допрос в ГБР
Раде предложили вернуть на доработку законопроект о медиа
Новости
Гончарук с Кобелевым на совещаниях Кабмина придумывали схемы для МВФ: появилась новая прослушка 17:06
Самую посещаемую часть Китайской стены закрыли для туристов 16:54
Актер Виктор Логинов в сериале
Главного героя сериала "Счастливы вместе" не впустили в Украину 16:47
После допроса Порошенко рассказал, что ГБР читает его переписку 16:39
Возле Донецка разоблачили женщин-информаторов "ДНР" 16:20
больше новостей
Из-за ошибки Ермака, Зеленскому пришлось выступать в Давосе перед пустым залом, - Дзивидзинский 10:59
Безработный бывший депутат Ляшко получил в январе 227 тыс. гривен дохода 12:42
Новый коронавирус в Китае: безопасно ли заказывать товары на AliExpress 21:10
Коммуналка в 2020 будет по новым ценам: как и сколько заплатят украинцы 07:10
Что собой представляет смертельный коронавирус и как он передается 07:18
больше новостей
Антон Яценко.Фото:facebook.com/YatsenkoAntonVolodymyrovych
Депутат Рады Яценко проиграл суд "киборгу", и обязан выплатить моральную компенсацию за оскорбление 20:41
Из-за ошибки Ермака, Зеленскому пришлось выступать в Давосе перед пустым залом, - Дзивидзинский 10:59
Гендиректор "Киевметростроя" Салий пообещал разобраться с разворовыванием средств на строительстве метро 18:48
Бойко на заводе в Коростене рассказал как власть проводит деиндустриализацию 19:08
Шахтеры прекратили голодовку в здании Львовской обладминистрации 11:13
больше новостей
Офис генпрокурора открыл дело по факту умышленного убийство во время подрыва донецкого аэропорта боевиками
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok