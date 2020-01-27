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27 января 2020, понедельник, 10:13 112
Мир 2020-01-27T10:14:10+02:00
Українські Новини
В Китае от коронавируса погибли уже больше 80 человек

В Китае от коронавируса погибли уже больше 80 человек

Ольга Фандорина
заболеваемость, Китай, Вирусная атака, Коронавирус в Китае
Коронавирус из китая. Фото: Twitter/@Terremoti7
Коронавирус из китая. Фото: Twitter/@Terremoti7

Число погибших в результате вспышки коронавируса в Китае в понедельник выросло до 81. Об этом сообщает Reuters.

Общее количество подтвержденных случаев заболевания в Китае выросло примерно до 2744, причем около половины из них - в провинции Хубэй, столицей которой является город Ухань.

По словам медиков, число смертей от гриппоподобного вируса в Хубэе возросло до 76 с 56. Пять человек умерли в других регионах Китая, включая южную островную провинцию Хайнань, которая сообщила о первой смерти вследствие коронавируса.

Гонконг, в котором зарегистрировано восемь подтвержденных случаев, запретил въезд людям, которые посетили Хубэй за последние 14 дней. Запрет не распространяется на жителей Гонконга.

Правительство Китая продлило каникулы из-за Нового года по лунному календарю на три дня - до 2 февраля, чтобы замедлить распространение вируса.

Как сообщали Українські Новини, количество заразившихся коронавирусом уже превысило две тысячи. 


Также появился первый снимок нового коронавируса пневмонии из Китая. 

Ранее в Европе подтвердили первые три случая коронавируса

Кроме того, что собой представляет смертельный коронавирус и как он передается.

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