В Китае от коронавируса погибли уже больше 80 человек

Число погибших в результате вспышки коронавируса в Китае в понедельник выросло до 81. Об этом сообщает Reuters.

Общее количество подтвержденных случаев заболевания в Китае выросло примерно до 2744, причем около половины из них - в провинции Хубэй, столицей которой является город Ухань.

По словам медиков, число смертей от гриппоподобного вируса в Хубэе возросло до 76 с 56. Пять человек умерли в других регионах Китая, включая южную островную провинцию Хайнань, которая сообщила о первой смерти вследствие коронавируса.

Гонконг, в котором зарегистрировано восемь подтвержденных случаев, запретил въезд людям, которые посетили Хубэй за последние 14 дней. Запрет не распространяется на жителей Гонконга.

Правительство Китая продлило каникулы из-за Нового года по лунному календарю на три дня - до 2 февраля, чтобы замедлить распространение вируса.

Как сообщали Українські Новини, количество заразившихся коронавирусом уже превысило две тысячи.



Также появился первый снимок нового коронавируса пневмонии из Китая.



Ранее в Европе подтвердили первые три случая коронавируса.



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