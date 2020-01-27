Китай виділив 9 мільярдів доларів на боротьбу з коронавірусом

Влада Китаю виділили 60,33 млрд юанів (8,74 млрд доларів) на стримування поширення нового коронавіруса пневмонії. Про це пише Reuters з посиланням на китайський Мінфін.

Кошти на стримування вірусу виділили Міністерство фінансів Національна комісія охорони здоров'я Китаю.

Кількість підтверджених випадків зараження в Китаї зросла до 2 744 осіб. Близько половини з них знаходяться в провінції Хубей, столицею якої є місто Ухань.

Як повідомляли Українські Новини, кількість заражених коронавірусом вже перевищила дві тисячі. Також з'явився перший знімок нового коронавіруса пневмонії з Китаю. Раніше в Європі підтвердили перші три випадки коронавіруса. Крім того, що являє собою смертельний коронавірус і як він передається.