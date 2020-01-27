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  • Китай виділив 9 мільярдів доларів на боротьбу з коронавірусом
27 січня 2020, понеділок, 13:53 8
Азія 2020-01-27T14:08:27+02:00
Українські Новини
Китай виділив 9 мільярдів доларів на боротьбу з коронавірусом

Китай виділив 9 мільярдів доларів на боротьбу з коронавірусом

Ольга Фандорина
Китай, фінансування, Коронавірус, коронавірус в Китаї
Коронавірус. Китай. Вірус. Фото: Twitter/@thevikaslohchab
Коронавірус. Китай. Вірус. Фото: Twitter/@thevikaslohchab

Влада Китаю виділили 60,33 млрд юанів (8,74 млрд доларів) на стримування поширення нового коронавіруса пневмонії. Про це пише Reuters з посиланням на китайський Мінфін.

Кошти на стримування вірусу виділили Міністерство фінансів Національна комісія охорони здоров'я Китаю.

Кількість підтверджених випадків зараження в Китаї зросла до 2 744 осіб. Близько половини з них знаходяться в провінції Хубей, столицею якої є місто Ухань.

Як повідомляли Українські Новини, кількість заражених коронавірусом вже перевищила дві тисячі. Також з'явився перший знімок нового коронавіруса пневмонії з Китаю. Раніше в Європі підтвердили перші три випадки коронавіруса. Крім того, що являє собою смертельний коронавірус і як він передається.

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