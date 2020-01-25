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25 января 2020, суббота, 17:47 102
Европа 2020-01-25T17:47:01+02:00
Українські Новини
В Европе подтвердили первые три случая коронавируса

В Европе подтвердили первые три случая коронавируса

Валерия Драгомирова
Франция, Заражение, Европа, Коронавирус
Коронавирус из Китая. Фото: Twitter/@Terremoti7
Коронавирус из Китая. Фото: Twitter/@Terremoti7

В пятницу, 24 января, Франция подтвердила первые три случая заболевания коронавирусом, вспышка которого началась в китайском Ухане. Два пациента были госпитализированы в Париже, третий - в юго-западном городе Бордо.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на France24.

Министр здравоохранения Франции Аньес Бузин сообщила, что власть подтвердила два случая заболевания, первые в Европе.

В отдельном заявлении в пятницу министерство здравоохранения объявило о третьем случае – речь шла о родственнике одного из уже заболевших пациентов.

Большинство случаев и все случаи смерти до сих пор имели место в Китае, где официальные лица ввели строгие ограничения на поездки и общественные собрания.


Как сообщали Українські Новини, в Украине зафиксировали три случая подозрения на заражение коронавирусом. 

Также появился первый снимок нового коронавируса пневмонии из Китая. 

Кроме того, что собой представляет смертельный коронавирус и как он передается.

Тем временем Комаровский рассказал, опасно ли получать посылки из Китая.

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