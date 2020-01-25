В Европе подтвердили первые три случая коронавируса

В пятницу, 24 января, Франция подтвердила первые три случая заболевания коронавирусом, вспышка которого началась в китайском Ухане. Два пациента были госпитализированы в Париже, третий - в юго-западном городе Бордо.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на France24.

Министр здравоохранения Франции Аньес Бузин сообщила, что власть подтвердила два случая заболевания, первые в Европе.

В отдельном заявлении в пятницу министерство здравоохранения объявило о третьем случае – речь шла о родственнике одного из уже заболевших пациентов.

Большинство случаев и все случаи смерти до сих пор имели место в Китае, где официальные лица ввели строгие ограничения на поездки и общественные собрания.



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