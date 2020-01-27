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27 января 2020, понедельник, 10:45 26
Финансы 2020-01-27T10:45:31+02:00
Українські Новини
Рубль подешевел в киевских обменниках после выходных

Рубль подешевел в киевских обменниках после выходных

Надежда Комендантова
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Рубль. Фото: Корреспондент.net
Рубль. Фото: Корреспондент.net

В понедельник, 27 января средний курс покупки наличного рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в среду, 22 января, упал на 4 копейки и составляет 3,49 грн за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Тем временем средний курс продажи рубля упал на 1 копейку и составляет 3,99 грн за 10 рублей.

Курс рубля в Киеве 27 января:

  10 российских рублей
  Покупка Продажа
Средний 3,49 3,99
Максимальный 3,86 4,20
Минимальный 2,30 3,88

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 27 января, на 19,11 коп. до 24,3301 UAH/USD.

В понедельник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 24 января на 7,89 коп.

Кроме того, курс гривны может значительно упасть уже после Нового года, в январе. Доллар подскочит примерно до 27 гривен. Банкиры также рассказали, по чем будет доллар в начале 2020


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