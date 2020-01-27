Доллар взлетел: курс валют в обменниках после выходных

В понедельник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 24 января на 7,89 коп. до 24,5078 UAH\/USD, курс покупки повысился на 6,97 коп. до 24,1878 UAH\/USD. Об этом сообщает BIN.ua. Средний курс покупки евро повысился на 5,47 коп. до 26,6047 UAH\/EUR, курс продажи понизился на 0,92 коп. до 27,0763 UAH\/EUR. Курсы наличной иностранной валюты: Доллар США Евро 10 российских рублей Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Средний 24,1878 24,5078 26,6047 27,0763 3,49 3,99 Максимальный 24,3200 24,6000 26,8000 27,3000 3,87 5,00 Минимальный 23,7500 24,3500 26,0000 26,9000 2,50 3,88 Как сообщали Українські Новини, Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 27 января, на 19,11 коп. до 24,3301 UAH\/USD.Кроме того, курс гривны может значительно упасть уже после Нового года, в январе. Доллар подскочит примерно до 27 гривен. Банкиры также рассказали, по чем будет доллар в начале 2020. Также, сообщалось, что Национальный банк разрабатывает проект по переходу платежной инфраструктуры Украины на международный стандарт ISO 20022.