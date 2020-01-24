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24 января 2020, пятница, 10:51 18
Финансы 2020-01-24T10:52:27+02:00
Українські Новини
Рубль подскочил в киевских обменниках в конце рабочей недели

Рубль подскочил в киевских обменниках в конце рабочей недели

Надежда Комендантова
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Рубли. Фото: Rufabula.com
Рубли. Фото: Rufabula.com

В пятницу, 24 января средний курс покупки наличного рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в среду, 22 января, повысился на 2 копейки и составляет 3,53 грн за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Тем временем средний курс продажи рубля вырос на 4 копейки и составляет 4,00 грн за 10 рублей.

Курс рубля в Киеве 23 января:

  10 российских рублей
  Покупка Продажа
Средний 3,53 4,00
Максимальный 3,86 4,20
Минимальный 2,30 3,88
 

Как сообщали Українські Новини, в пятницу курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 23 января на 9,85 коп. до 24,4626 UAH/USD, курс покупки понизился на 9,92 коп. до 24,1526 UAH/USD.

В четверг курс продажи наличного доллара повысился в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 по сравнению с 22 января на 17,77 коп. до 24,5485 UAH/USD, курс покупки повысился на 11,79 коп. до 24,2173 UAH/USD.

Тем временем, Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 24-26 января, на 19,02 коп. до 24,5212 UAH/USD.

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