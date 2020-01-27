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27 січня 2020, понеділок, 10:45 6
Фінанси 2020-01-27T11:10:08+02:00
Українські Новини
Рубль подешевшав у київських обмінниках після вихідних

Рубль подешевшав у київських обмінниках після вихідних

Надежда Комендантова
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Рубль. Фото: Корреспондент.net
Рубль. Фото: Корреспондент.net

У понеділок, 27 січня, середній курс купівлі готівкового рубля в обмінних пунктах київських банків у порівнянні з курсом рубля в середу, 22 січня, впав на 4 копійки і становить 3,49 грн за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Тим часом середній курс продажу рубля впав на 1 копійку і становить 3,99 грн за 10 рублів.

Курси готівкової іноземної валюти:

  Долар США Євро 10 російських рублів
  Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж
Середній 24,1878 24,5078 26,6047 27,0763 3,49 3,99
Максимальний 24,3200 24,6000 26,8000 27,3000 3,87 5,00
Мінімальний 23,7500 24,3500 26,0000 26,9000 2,50 3,88

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 27 січня, на 19,11 коп. до 24,3301 UAH/USD.

У понеділок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 24 січня на 7,89 коп.

Крім того, курс гривні може значно впасти вже після Нового року, в січні. Долар підскочить приблизно до 27 гривень. Банкіри також розповіли, по чому долар на початку 2020.

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