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27 січня 2020, понеділок, 10:15 13
Фінанси 2020-01-27T10:33:53+02:00
Українські Новини
Долар злетів: курс валют в обмінниках після вихідних

Долар злетів: курс валют в обмінниках після вихідних

Надежда Комендантова
Курс валют, Валюта, курс долара, курс євро, обмін валют
Обмін валют. Фото: Depo.Київ
Обмін валют. Фото: Depo.Київ

У понеділок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 24 січня на 7,89 коп. до 24,5078 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 6,97 коп. до 24,1878 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро підвищився на 5,47 коп. до 26,6047 UAH/EUR, курс продажу знизився на 0,92% до 27,0763 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

  Долар США Євро 10 російських рублів
  Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж
Середній 24,1878 24,5078 26,6047 27,0763 3,49 3,99
Максимальний 24,3200 24,6000 26,8000 27,3000 3,87 5,00
Мінімальний 23,7500 24,3500 26,0000 26,9000 2,50 3,88

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 27 січня, на 19,11 коп. до 24,3301 UAH/USD.Крім того, курс гривні може значно впасти вже після Нового року, в січні. Долар підскочить приблизно до 27 гривень. Банкіри також розповіли, по чому долар на початку 2020. Також, повідомлялося, що Національний банк розробляє проект з переходу платіжної інфраструктури України на міжнародний стандарт ISO 20022.

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