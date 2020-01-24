Доллар и евро обвалились: курс валют в обменниках перед выходными

В пятницу курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 23 января на 9,85 коп. до 24,4626 UAH/USD, курс покупки понизился на 9,92 коп. до 24,1526 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро понизился на 12,15 коп. до 26,6026 UAH/EUR, курс продажи понизился на 12,30 коп. до 27,1106 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

Доллар США Евро 10 российских рублей Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Средний 24,1526 24,4626 26,6026 27,1106 3,53 4,00 Максимальный 24,3400 24,7500 26,8500 27,5000 3,85 5,00 Минимальный 24,0000 24,3300 26,1000 26,8900 2,50 3,86

Как сообщали Українські Новини, курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения курса в среду на 15 коп. в четверг укрепился на 9 коп. до 24,34 UAH/USD.

В четверг курс продажи наличного доллара повысился в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 по сравнению с 22 января на 17,77 коп. до 24,5485 UAH/USD, курс покупки повысился на 11,79 коп. до 24,2173 UAH/USD.

Тем временем, Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 24-26 января, на 19,02 коп. до 24,5212 UAH/USD.