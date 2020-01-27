Долар "обвалився" після вихідних: офіційний курс валют від НБУ

Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 27 січня, на 19,11 коп. до 24,3301 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.



У попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 24-26 січня, на 19,02 коп. до 24,5212 UAH/USD.



Офіційні курси гривні до іноземних валют:

Офіційний курс 1 фунт стерлінгів 31,8408 1 долар США 24,3301 1 швейцарський франк 25,0735 10 ієн 2,2204 10 російських рублів 3,9376 1 євро 26,8495

Як повідомляли Українські Новини, курс гривні на міжбанку знизився перед вихідними.



Крім того, курс гривні може значно впасти вже після Нового року, в січні. Долар підскочить приблизно до 27 гривень. Банкіри також розповіли, скільки буде долар на початку 2020.



Також, повідомлялося, що Національний банк розробляє проект з переходу платіжної інфраструктури України на міжнародний стандарт ISO 20022.



Тим часом в Україні в 2019 році курс долара побив рекорд у світі за темпами падіння національної валюти.