Появились фото австралийских военных, которые кормят спасенных коал

В Австралии уже несколько месяцев продолжаются масштабные пожары, несмотря на сильные дожди. К спасению природы присоединилась австралийская армия, которая помогает как бороться с пожарами, так и спасать животных. Об этом говорится на странице армии в Facebook.

9 бригада австралийского войска показала, как военные в свободное от тушения пожаров время кормят спасенных животных.

"Наши бойцы используют свободное время, чтобы помочь парку дикой природы в Клиленди. Они поддерживают наших пушистых друзей, помогая с кормлением, а также строят альпинистские крепления внутри парка", - отметили в бригаде.







Как сообщали Українські Новини, правительство Австралии хочет выделить $50 млн для восстановления дикой природы.

Также в Австралии температура побила рекорд, а власти ввели чрезвычайное положение из-за пожаров. В пожаре погибли сотни коал, 24 человека, более 1400 домов разрушено и более 10 миллионов человек живут в токсичных слоях дыма от лесного пожара.



Тем временем в Австралии разбился самолет, который тушил лесные пожары.