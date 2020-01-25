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25 января 2020, суббота, 18:57 16
Австралия 2020-01-25T18:59:08+02:00
Українські Новини
Появились фото австралийских военных, которые кормят спасенных коал

Появились фото австралийских военных, которые кормят спасенных коал

Валерия Драгомирова
коалы, Кормление, Пожары, Австралия
Армия кормит коал. Фото: Facebook/9th Brigade - Australian Army
Армия кормит коал. Фото: Facebook/9th Brigade - Australian Army

В Австралии уже несколько месяцев продолжаются масштабные пожары, несмотря на сильные дожди. К спасению природы присоединилась австралийская армия, которая помогает как бороться с пожарами, так и спасать животных. Об этом говорится на странице армии в Facebook.

9 бригада австралийского войска показала, как военные в свободное от тушения пожаров время кормят спасенных животных.

"Наши бойцы используют свободное время, чтобы помочь парку дикой природы в Клиленди. Они поддерживают наших пушистых друзей, помогая с кормлением, а также строят альпинистские крепления внутри парка", - отметили в бригаде.




Как сообщали Українські Новини, правительство Австралии хочет выделить $50 млн для восстановления дикой природы.

Также в Австралии температура побила рекорд, а власти ввели чрезвычайное положение из-за пожаров. В пожаре погибли сотни коал, 24 человека, более 1400 домов разрушено и более 10 миллионов человек живут в токсичных слоях дыма от лесного пожара.

Тем временем в Австралии разбился самолет, который тушил лесные пожары. 

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