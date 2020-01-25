підписатися на розсилку
24.1 24.5
26.55 27.05
˟
25 січня 2020, субота, 17:38 9
Європа 2020-01-25T18:39:43+02:00
Українські Новини
В Європі підтвердили перші три випадки коронавірусу

В Європі підтвердили перші три випадки коронавірусу

Валерия Драгомирова
Франція, зараження, Європа, Коронавірус
Коронавірус з Китаю. Фото: Twitter/@Terremoti7
Коронавірус з Китаю. Фото: Twitter/@Terremoti7

У п'ятницю, 24 січня, Франція підтвердила перші три випадки захворювання коронавірусом, спалах якого почався в китайському Ухані. Два пацієнти були госпіталізовані в Парижі, третій - в південно-західному місті Бордо.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на France24.

Міністр охорони здоров'я Франції Аньєс Бузін повідомила, що влада підтвердила два випадки захворювання, перші в Європі.

В окремій заяві в п'ятницю міністерство охорони здоров'я оголосило про третій випадок – мова йшла про родича одного з вже хворих пацієнтів.

Більшість випадків і всі випадки смерті досі мали місце в Китаї, де офіційні особи ввели суворі обмеження на поїздки та громадські збори.


Як повідомляли Українські Новини, в Україні зафіксували три випадки підозри на зараження коронавірусом.

Також з'явився перший знімок нового коронавіруса пневмонії з Китаю.

Крім того, що являє собою смертельний коронавірус і як він передається.

Тим часом Комаровський розповів, чи небезпечно отримувати товар з Китаю.

Більше новин про: Франція зараження Європа Коронавірус

Іранець, який збив літак МАУ, перебуває у в'язниці, - міністр закордонних справ Ірану
Зеленський підтвердив, що не має наміру балотуватися на другий термін
Новини
Бородянський провів співбесіду на посаду Держкомітету у справах релігії, де запитував про держпідтримку ПЦУ 19:27
Армія годує коал. Фото: Facebook/9th Brigade - Australian Army
З'явилися фото австралійських військових, які годують врятованих коал 19:03
В Європі підтвердили перші три випадки коронавірусу 17:38
СБУ заявляє, що нейтралізувала більше 480 кібератак на органи держвлади в минулому році 17:17
Іранець, який збив літак МАУ, перебуває у в'язниці, - міністр закордонних справ Ірану 16:17
більше новин
"Електроважмаш" на межі зупинки через відсутність сировини і боргів із зарплати, - ЗМІ 11:53
Керівник "Укрзалізниці" Євген Кравцов отримує зарплату 812 тис. гривень на місяць 12:11 Документ
Зарплати за грудень в ОПУ виявилися значно скромнішими, ніж у міністрів Кабміну 12:03 Інфографіка
Частіше всього в минулому році в Україні підробляли купюри в 500 гривень і 100 доларів 09:17
Кабмін сьогодні проведе засідання 09:47
більше новин
Давид Арахамія. Скріншот відео Радіо Свобода
Депутати зізналися, що їх поїздку на форум у Давосі спонсорує фонд Пінчука 19:53
Директор поліграфкомбінату "Україна" отримав 600 тисяч гривень зарплати 15:44
Андрій Коболєв. Скріншот відео
5 мільярдів "Газпрому" треба повернути: Коболєв дав пораду, як зменшити його премію 08:43
Порошенко в ГБР. Скриншот видео
Порошенко прийшов на допит в ДБР 11:23
Зеленський сьогодні святкує день народження 06:00
більше новин
Я не міг публічно говорити, що нас збили, - Зеленський про катастрофу літака МАУ
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok