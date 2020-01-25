В Європі підтвердили перші три випадки коронавірусу

У п'ятницю, 24 січня, Франція підтвердила перші три випадки захворювання коронавірусом, спалах якого почався в китайському Ухані. Два пацієнти були госпіталізовані в Парижі, третій - в південно-західному місті Бордо.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на France24.

Міністр охорони здоров'я Франції Аньєс Бузін повідомила, що влада підтвердила два випадки захворювання, перші в Європі.

В окремій заяві в п'ятницю міністерство охорони здоров'я оголосило про третій випадок – мова йшла про родича одного з вже хворих пацієнтів.

Більшість випадків і всі випадки смерті досі мали місце в Китаї, де офіційні особи ввели суворі обмеження на поїздки та громадські збори.



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