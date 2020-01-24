В Украине зафиксировали три случая подозрения на заражение коронавирусом, - Скалецкая

В Украине зафиксировали три случая подозрения на коронавирус, вспышка которого началась в китайском Ухане. Два из них не подтвердились, еще один исследуют. Об этом сообщила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая на брифинге в пятницу, передает "Украинская Правда".

"Мы уже расследовали 3 случая подозрения на коронавирус. Из них 2 ни не были подтверждены, сейчас один еще случай находится на исследовании с привлечением ведущих специалистов", - сказала Скалецкая.

Министр также пообещала, что каждый такой случай Минздрав будет изучать и сообщать о нем населению.

Скалецкая подчеркнула, что украинские специалисты хорошо владеют ситуацией с вирусом, мониторят ее, и знают, как на нее реагировать. Министр посоветовала украинцам чаще мыть руки и обращаться к врачу при первых признаках заболевания.



Как сообщали Українські Новини, появился первый снимок нового коронавируса пневмонии из Китая.



Также опубликована карта вспышек заболевания.



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