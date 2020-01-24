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24 января 2020, пятница, 23:14 74
Общество 2020-01-24T23:14:02+02:00
Українські Новини
Комаровский рассказал, опасно ли получать посылки из Китая

Комаровский рассказал, опасно ли получать посылки из Китая

Валерия Драгомирова
Китай, Евгений Комаровский, Коронавирус, Посылки из Китая
Посылки. Фото: pixabay
Посылки. Фото: pixabay

Врач-педиатр Евгений Комаровский заверил, что посылки из Китая, несмотря на коронавирус, получать можно. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

Комаровский отметил, что самый частый вопрос, связанный с коронавирусом, звучит так: "Можно ли без опасений получать посылки (товары) из Китая?".


"Во-первых, вероятность того, что вирус сможет существовать вне организма млекопитающих более 2 суток, ничтожно мала. Во-вторых, шансов получить именно через предметы инфицированную дозу вируса очень мало, даже теоретически (инфицирующая доза - количество микроорганизмов, потенциально способных вызвать заболевание)", - написал Комаровский.

Исходя из этого в он констатировал: "Посылки из Китая получать можно!". 

Как сообщали Українські Новини, в Украине зафиксировали три случая подозрения на заражение коронавирусом. 

Ранее появился первый снимок нового коронавируса пневмонии из Китая. 

Также опубликована карта вспышек заболевания

Кроме того, что собой представляет смертельный коронавирус и как он передается.

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