В Киеве второй день подряд "заминировали" станцию метро Крещатик

Около 7 утра в киевском метрополитене, где вчера произошел коллапс после "минирования" в час пик пяти станций, закрыли станцию "Крещатик" из-за сообщения о возможном минировании.

Об этом сообщили в пресс-службе метрополитена.

Станцию закрыли на вход и выход, также не работает пересадка.

“Поступил анонимный звонок о минировании. Информация об открытии станции будет опубликована сразу после завершения проверки”, – сказано в сообщении.

В 8.00 станцию открыли после проверки. Взрывчатка обнаружена не была.

Как сообщали Українські Новини, ранее, в час пик в Киеве станции метро Лесная, Святошино, Житомирская и Академгородок не работали.

Также коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" 24 декабря закрыло станцию "Майдан Незалежности" из-за анонимного сообщения о минировании.

Ранее правоохранительные органы временно ограничивали работу Центрального ж/д вокзала в Киеве из-за сообщения о минировании.

1 ноября также поступило сообщение о минировании сразу Центрального и Южного вокзалов, из-за чего пришлось проводить экстренную эвакуацию.