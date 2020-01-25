В Киеве второй день подряд "заминировали" станцию метро Крещатик

Около 7 утра в киевском метрополитене, где вчера произошел коллапс после "минирования" в час пик пяти станций, закрыли станцию "Крещатик" из-за сообщения о возможном минировании. Об этом сообщили в пресс-службе метрополитена. Станцию закрыли на вход и выход, также не работает пересадка. “Поступил анонимный звонок о минировании. Информация об открытии станции будет опубликована сразу после завершения проверки”, – сказано в сообщении. В 8.00 станцию открыли после проверки. Взрывчатка обнаружена не была. Как сообщали Українські Новини, ранее, в час пик в Киеве станции метро Лесная, Святошино, Житомирская и Академгородок не работали. Также коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" 24 декабря закрыло станцию "Майдан Незалежности" из-за анонимного сообщения о минировании. Ранее правоохранительные органы временно ограничивали работу Центрального ж\/д вокзала в Киеве из-за сообщения о минировании. 1 ноября также поступило сообщение о минировании сразу Центрального и Южного вокзалов, из-за чего пришлось проводить экстренную эвакуацию.