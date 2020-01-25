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25 января 2020, суббота, 08:15 53
Транспорт 2020-01-25T11:00:01+02:00
Українські Новини
В Киеве второй день подряд "заминировали" станцию метро Крещатик

В Киеве второй день подряд "заминировали" станцию метро Крещатик

Надежда Комендантова
Киевский метрополитен, Крещатик, Минирование метро, Минирование
Киевский метрополитен.
Киевский метрополитен.

Около 7 утра в киевском метрополитене, где вчера произошел коллапс после "минирования" в час пик пяти станций, закрыли станцию "Крещатик" из-за сообщения о возможном минировании.

Об этом сообщили в пресс-службе метрополитена.

Станцию закрыли на вход и выход, также не работает пересадка.

Поступил анонимный звонок о минировании. Информация об открытии станции будет опубликована сразу после завершения проверки”, – сказано в сообщении.

В 8.00 станцию открыли после проверки. Взрывчатка обнаружена не была. 

Как сообщали Українські Новини, ранее, в час пик в Киеве станции метро Лесная, Святошино, Житомирская и Академгородок не работали.

Также коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" 24 декабря закрыло станцию "Майдан Незалежности" из-за анонимного сообщения о минировании.

Ранее правоохранительные органы временно ограничивали работу Центрального ж/д вокзала в Киеве из-за сообщения о минировании.

1 ноября также поступило сообщение о минировании сразу Центрального и Южного вокзалов, из-за чего пришлось проводить экстренную эвакуацию.

 

 

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