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  • В Испании из-за масштабного урагана "Глория" погибло 13 человек, и 4 пропали без вести
24 января 2020, пятница, 21:58 34
Мир 2020-01-24T21:59:33+02:00
Українські Новини
В Испании из-за масштабного урагана "Глория" погибло 13 человек, и 4 пропали без вести

В Испании из-за масштабного урагана "Глория" погибло 13 человек, и 4 пропали без вести

Елизавета Кесельман
Испания, Ураган, Ураган
последствия шторма
последствия шторма "Глория"Фото: twitter.com/Dave_J_Bryant

Мощнейший ураган в Испании, который накрыл города метровым слоем морской пеной, унес жизни, по меньшей мере, 13 человек. Об этом передает агентство Reuters.

Отмечается, что о последних двух жертвах власти Каталонии сообщили 23 января. Один человек погиб во время рыбалки, другого мужчину нашли мертвым в своей машине в городе Кабаса, где произошло наводнение.

Пропавшими без вести считаются четыре человека.

По данным метеорологов, шторм начинает отступать, но десятки школ до сих пор не работают, а более 100 дорог остаются перекрытыми.

24 января правительство Испании провести экстренное совещание из-за урагана.

Как сообщали Українські Новини, в Испании объявили чрезвычайное положение в связи с ухудшением климата. 

Ранее в Венесуэле ввели чрезвычайное положение из-за отсутствия электричества по стране.

Также в Австралии температура побила рекорд,после власти ввели чрезвычайное положение из-за пожаров.

В США восточное побережье Флориды накрыл мощный ураган "Дориан". 

А коронавирус, вспыхнувший в Китае, распространяетя за его пределами. 

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