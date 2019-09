Число погибших от урагана "Дориан" увеличилось до 20 человек

Количество жертв возросло после того, как спасательные службы начали разбирать развалы на Абакосе, Гранд-Багамах, и близлежащих островах, которые пострадали от урагана "Дориан" пятой категории.



Отмечается, что поисково-спасательные группы и группы помощи организуют поставки предметов гуманитарной помощи на опустошенные острова.



В Южной Флориде частные лица и благотворительные организации отправили упаковки с продуктами, водой и гигиеническими наборами.



Кроме того, в Таллахасси и Вашингтоне, округ Колумбия, депутаты от Демократической и Республиканской партий призывают администрацию президента США Дональда Трампа ослабить иммиграционные требования, чтобы людям, которые хотят спастись от разрушительной стихии, было легче попасть в Соединенные Штаты.

Ураган "Дориан" ударил по Багамским островам 2 сентября и покинул эти территории спустя 36 часов. Больше всего пострадали два острова – Абако и Гранд-Багама, где некоторые районы были полностью стерты с лица земли.



Из-за стихии в американских штатах Флорида, Южная Каролина и Джорджия объявили о частичной эвакуации.

BP BREAKING| Live devastating scenes in Marsh Harbour Abaco where the entire city was been destroyed. Scores are missing following in the aftermath of Hurricane Dorian, which made landfall in the Bahamas around 1am Saturday packing winds of 185mph and gusts of over 200mph. pic.twitter.com/FbCUb166jp