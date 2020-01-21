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21 января 2020, вторник, 19:19 240
Мир 2020-01-21T19:20:08+02:00
Українські Новини
В Испании объявили чрезвычайное положение в связи с ухудшением климата

В Испании объявили чрезвычайное положение в связи с ухудшением климата

Елизавета Кесельман
Испания, ухудшение климата, Чрезвычайное положение, Погода
Испания.Фото: pixabay
Испания.Фото: pixabay

Власти Испании объявили чрезвычайное положение в стране в связи с ухудшением климата. Об этом передает Associated Press.

В частности, Кабинет министров утвердил декларацию,где говорится о том, что левоцентристское социалистическое правительство в течение ста дней направит в парламент свое предлагаемое законодательство о климате.

Отмечается, что цели правительства Испании совпадают с целями Евросоюза, включая сокращение чистых выбросов углерода до нуля к 2050 году.

Коалиционное правительство Испании хочет, чтобы к 2040 году до 95% электроэнергии средиземноморской страны поступало из возобновляемых источников. План также предусматривает устранение загрязнения автобусами и грузовиками и нейтрализацию выбросов для сельского хозяйства.

Детали плана должны быть обнародованы, когда предложенный законопроект направляется на утверждение в парламент.

Как сообщали Українські Новини, ранее в Венесуэле ввели чрезвычайное положение из-за отсутствия электричества по стране.

Также в Австралии температура побила рекорд,после власти ввели чрезвычайное положение из-за пожаров.

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