В Испании объявили чрезвычайное положение в связи с ухудшением климата

Власти Испании объявили чрезвычайное положение в стране в связи с ухудшением климата. Об этом передает Associated Press. В частности, Кабинет министров утвердил декларацию,где говорится о том, что левоцентристское социалистическое правительство в течение ста дней направит в парламент свое предлагаемое законодательство о климате. Отмечается, что цели правительства Испании совпадают с целями Евросоюза, включая сокращение чистых выбросов углерода до нуля к 2050 году. Коалиционное правительство Испании хочет, чтобы к 2040 году до 95% электроэнергии средиземноморской страны поступало из возобновляемых источников. План также предусматривает устранение загрязнения автобусами и грузовиками и нейтрализацию выбросов для сельского хозяйства. Детали плана должны быть обнародованы, когда предложенный законопроект направляется на утверждение в парламент. Как сообщали Українські Новини, ранее в Венесуэле ввели чрезвычайное положение из-за отсутствия электричества по стране. Также в Австралии температура побила рекорд,после власти ввели чрезвычайное положение из-за пожаров.