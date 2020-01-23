Из-за смертоносного шторма в Испании города накрыло метровым слоем морской пены

Отмечается, что жители испанского города Тосса-де-Мар вынуждены пробираться через метровый слой пены, чтобы попасть в свои дома: улицы буквально затоплены ею.

Виной всему мощный шторм "Глория". Сообщается, что волны достигают семи метров, и полностью перехлестывают через крыши домов на Майорке.

Из-за стихийного бедствия, погибло уже 8 человек, а около 200 тыс. человек остались без электричества.

На севере страны и в горах шторм вызвал обильные снегопады. В некоторых частях региона уровень опасности "красный", временно прекращено железнодорожное и автомобильное сообщение, а также закрыты аэропорты, пишет телеканал "Звезда".

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Шторм "Глория" обрушился на Испанию в воскресенье, 19 января. "Оранжевый" и "желтый" уровни опасности продолжают действовать в десяти провинциях из-за сильных ветров, волн, снега, а также риска возникновения льда и лавин.

Как сообщали Українські Новини, ранее восточное побережье Флориды накрыл мощный ураган "Дориан".

Также в Китае оползень разрушил 40 домов, более 100 человек оказались под завалами.