Из-за смертоносного шторма в Испании города накрыло метровым слоем морской пены

После масштабных пожаров в Австралии, эпидемии коронавируса в Китае, ситихийные бедствия достигли и Испанию. На днях правительство объявило чрезвычаное положение в связи с ухудшением климата. Сегодня, испанские города затопило морской пеной из-за шторма "Глория". Об этом передает Daily Mail. Отмечается, что жители испанского города Тосса-де-Мар вынуждены пробираться через метровый слой пены, чтобы попасть в свои дома: улицы буквально затоплены ею. Виной всему мощный шторм "Глория". Сообщается, что волны достигают семи метров, и полностью перехлестывают через крыши домов на Майорке. Из-за стихийного бедствия, погибло уже 8 человек, а около 200 тыс. человек остались без электричества. Посмотреть эту публикацию в Instagram Улицы испанских городов оказались полностью заполнены морской пеной после шторма "Глория". Публикация от Первый Политический (@news.grp) 23 Янв 2020 в 1:14 PST На севере страны и в горах шторм вызвал обильные снегопады. В некоторых частях региона уровень опасности "красный", временно прекращено железнодорожное и автомобильное сообщение, а также закрыты аэропорты, пишет телеканал "Звезда". https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=FNPi5xguOGs" frameborder="0" allowfullscreen> Шторм "Глория" обрушился на Испанию в воскресенье, 19 января. "Оранжевый" и "желтый" уровни опасности продолжают действовать в десяти провинциях из-за сильных ветров, волн, снега, а также риска возникновения льда и лавин. Как сообщали Українські Новини, ранее восточное побережье Флориды накрыл мощный ураган "Дориан". Также в Китае оползень разрушил 40 домов, более 100 человек оказались под завалами.