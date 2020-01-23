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23 января 2020, четверг, 18:59 144
Происшествия 2020-01-23T19:02:49+02:00
Українські Новини
Из-за смертоносного шторма в Испании города накрыло метровым слоем морской пены

Из-за смертоносного шторма в Испании города накрыло метровым слоем морской пены

Елизавета Кесельман
Испания, Шторм

После масштабных пожаров в Австралии, эпидемии коронавируса в Китае, ситихийные бедствия достигли и Испанию. На днях правительство объявило чрезвычаное положение в связи с ухудшением климата. Сегодня,  испанские города затопило морской пеной из-за шторма "Глория". Об этом передает Daily Mail.

Отмечается, что жители испанского города Тосса-де-Мар вынуждены пробираться через метровый слой пены, чтобы попасть в свои дома: улицы буквально затоплены ею.

Виной всему мощный шторм "Глория". Сообщается,  что  волны достигают семи метров, и полностью перехлестывают через крыши домов на Майорке.

Из-за стихийного бедствия,  погибло уже 8 человек, а около  200 тыс. человек остались без электричества.

 

 
 
 
 
 
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Улицы испанских городов оказались полностью заполнены морской пеной после шторма "Глория".

Публикация от Первый Политический (@news.grp)

На севере страны и в горах шторм вызвал обильные снегопады. В некоторых частях региона уровень опасности "красный", временно прекращено железнодорожное и автомобильное сообщение, а также закрыты аэропорты, пишет телеканал "Звезда".

Шторм "Глория" обрушился на Испанию в воскресенье, 19 января. "Оранжевый" и "желтый" уровни опасности продолжают действовать в десяти провинциях из-за сильных ветров, волн, снега, а также риска возникновения льда и лавин. 

Как сообщали Українські Новини, ранее восточное побережье Флориды накрыл мощный ураган "Дориан". 

Также в Китае оползень разрушил 40 домов, более 100 человек оказались под завалами.

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