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24 января 2020, пятница, 05:50 18
Финансы 2020-01-24T05:50:02+02:00
Українські Новини
Доллар стремительно дорожает: НБУ обвалил курс гривны на выходные

Доллар стремительно дорожает: НБУ обвалил курс гривны на выходные

Ярина Вацяк
Официальный курс, Курс гривны, Курс евро, курс доллара, Курс НБУ
Деньги. Фото: pixabay
Деньги. Фото: pixabay

Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 24-26 января, на 19,02 коп. до 24,5212 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 23 января, на 7,24 коп. до 24,3310 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
1 фунт стерлингов 32,1890
1 доллар США 24,5212
1 швейцарский франк 25,3449
10 иен 2,2389
10 российских рублей 3,9604
1 евро 27,1989

Как сообщали Українські Новини, курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения курса в среду на 15 коп. в четверг укрепился на 9 коп. до 24,34 UAH/USD.

В четверг курс продажи наличного доллара повысился в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 по сравнению с 22 января на 17,77 коп. до 24,5485 UAH/USD, курс покупки повысился на 11,79 коп. до 24,2173 UAH/USD.

Тем временем, Национальный банк разрабатывает проект по переходу платежной инфраструктуры Украины на международный стандарт ISO 20022.

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