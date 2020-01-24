Курс гривні на міжбанку знизився перед вихідними

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення в четвер на 9 коп. у п'ятницю знизився на 11 коп. до 24,45 UAH\/USD.Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 24,22-24,27 UAH\/USD, потім котирування зросли до 24,39-24,42 UAH\/USD, після чого встановилися на рівні 24,43-24,47 UAH\/USD.З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 2,99% з 23,74 UAH\/USD до 24,45 UAH\/USD.Як повідомляли Українські Новини, у 2019 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 14,36% з 27,72 UAH\/USD до 23,74 UAH\/USD.Також Нацбанк обвалив курс гривні на вихідні. Крім того, курс гривні може значно впасти вже після Нового року, в січні. Долар підскочить приблизно до 27 гривень. Банкіри також розповіли, скільки буде долар на початку 2020. Національний банк розробляє проект з переходу платіжної інфраструктури України на міжнародний стандарт ISO 20022.Тим часом в Україні в 2019 році курс долара побив рекорд у світі за темпами падіння національної валюти.