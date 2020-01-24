підписатися на розсилку
24.15 24.55
26.1 27.15
˟
24 січня 2020, пʼятниця, 17:26 3
Економіка 2020-01-24T17:27:29+02:00
Українські Новини
Курс гривні на міжбанку знизився перед вихідними

Курс гривні на міжбанку знизився перед вихідними

Валерия Драгомирова
курс гривні, Міжбанківський валютний ринок, Міжбанк, Гривня
Гривні. Фото: pixabay
Гривні. Фото: pixabay

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення в четвер на 9 коп. у п'ятницю знизився на 11 коп. до 24,45 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 24,22-24,27 UAH/USD, потім котирування зросли до 24,39-24,42 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 24,43-24,47 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 2,99% з 23,74 UAH/USD до 24,45 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, у 2019 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 14,36% з 27,72 UAH/USD до 23,74 UAH/USD.

Також Нацбанк обвалив курс гривні на вихідні.

Крім того, курс гривні може значно впасти вже після Нового року, в січні. Долар підскочить приблизно до 27 гривень. Банкіри також розповіли, скільки буде долар на початку 2020.

Національний банк розробляє проект з переходу платіжної інфраструктури України на міжнародний стандарт ISO 20022.

Тим часом в Україні в 2019 році курс долара побив рекорд у світі за темпами падіння національної валюти.

Більше новин про: курс гривні Міжбанківський валютний ринок Міжбанк Гривня

Порошенко прийшов на допит в ДБР
Раді запропонували повернути на доопрацювання законопроект про медіа
Новини
Курс гривні на міжбанку знизився перед вихідними 17:26
Найтуристичнішу частину Китайської стіни закрили для туристів 16:54
Після допиту Порошенко розповів, що ДБР читає його листування 16:39
Біля Донецька викрили жінок-інформаторів "ДНР" 16:20
У Шанхаї вилікували першого пацієнта з коронавірусом пневмонії 16:13
більше новин
Комуналка в 2020 буде за новими цінами: як і скільки заплатять українці 07:10
Як розрізнити симптоми і збудники грипу та ГРВІ 06:45 Інфографіка
"Електроважмаш" на межі зупинки через відсутність сировини і боргів із зарплати, - ЗМІ 11:53
Лещенко заступився за голову тендерного комітету "Укрзалізниці" - фігуранта розслідування за порушення процедур закупівель, - ЗМІ 10:21
Через помилку Єрмака, Зеленському довелося виступати в Давосі перед порожнім залом, - Дзівідзінский 10:59
більше новин
Давид Арахамія. Скріншот відео Радіо Свобода
Депутати зізналися, що їх поїздку на форум у Давосі спонсорує фонд Пінчука 19:53
Андрій Коболєв. Скріншот відео
5 мільярдів "Газпрому" треба повернути: Коболєв дав пораду, як зменшити його премію 08:43
Зеленський прилетів в Ізраїль, але відмовився брати участь у Всесвітньому форумі пам'яті Голокосту 10:21
Україна випустила єврооблігації на €1,25 млрд 09:30
Порошенко в ГБР. Скриншот видео
Порошенко прийшов на допит в ДБР 11:23
більше новин
Офіс генпрокурора відкрив справу за фактом умисного вбивства під час підриву донецького аеропорту бойовиками
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok