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25 января 2020, суббота, 06:00 348
Президент 2020-01-25T06:00:03+02:00
Українські Новини
Зеленский сегодня празднует день рождения

Зеленский сегодня празднует день рождения

Виолетта Чайковская
Президент, Владимир Зеленский, День рождения, Зеленский
Семья Зеленских. Фото: karavan.ua
Семья Зеленских. Фото: karavan.ua

После визита в Израиль Президент Владимир Зеленский в субботу празднует свое 42-летие.

Он родился 25 января 1978 года в Кривом Роге Днепропетровской области.

По образованию Зеленский юрист, а по профессии – актер и сценарист.

В 1997-2003 годах он был художественным руководителем команды КВН "Квартал 95", а с 2003 года до избрания главой государства – художественным руководителем студии "Квартал 95", которая выпускает комедийные шоу, фильмы и сериалы, в том числе "Слуга народа", где Зеленский сыграл роль Президента Украины.

До избрания главой государства он не пребывал на выборных должностях.

Весной 2019 года во втором туре выборов Зеленский победил на то время действующего Президента Петра Порошенко с результатом 73,22% (13,5 млн голосов избирателей) против 24,45% (4,5 млн).

Зеленский исполняет обязанности главы государства с 20 мая 2019 года.

Он является самым молодым Президентом Украины: Леонид Кравчук был избран в 57 лет, Леонид Кучма - в 55, Виктор Ющенко - в 50, Виктор Янукович - в 59, Порошенко - в 48, а Зеленский – в 41 год.

Зеленский женат, воспитывает дочь и сына.

Как сообщали Українськi Новини, на инаугурации Зеленский призвал чиновников не вешать портрет Президента в кабинетах, а заменить его фотографиями их детей.

В этом году сын Зеленского пошел в первый класс, а 21 января Зеленский подарил сыну на 7-й день рождения подарок из магазина игрушек в Киеве.

Супруга Президента Елена Зеленская пишет сценарии "Кварталу 95" до сих пор, а как первая леди Зеленская решила заниматься улучшением питания в школах.

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