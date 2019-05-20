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20 мая 2019, понедельник, 11:01 683
Президент 2019-05-20T11:11:32+03:00
Українські Новини
Зеленский попросил вешать в кабинетах фотографии своих детей, а не его портрет

Зеленский попросил вешать в кабинетах фотографии своих детей, а не его портрет

Зеленский. Скриншот
Зеленский. Скриншот "Радио Свобода"

Президент Владимир Зеленский просит чиновников вешать в кабинете не его портрет, а фотографии своих детей.

Об этом он сказал на торжественном заседании по случаю инаугурации в Верховной Раде, передают Українськi Новини.

"Я очень хочу, чтобы в ваших кабинетах не было моих изображений, не было, пожалуйста, моих портретов, потому что Президент - не икона, не идол. Президент - это не портрет", - сказал он.

Он попросил чиновников повесить в своих кабинетах фотографии своих детей и перед каждым решением смотреть им в глаза.

Как сообщали Українськi Новини, в понедельник Владимир Зеленский стал 6-м Президентом Украины.

Он зачитал присягу на торжественном заседании Верховной Рады и с этого момента вступил в должность главы государства.

Зеленский в ходе своего выступления заявил о роспуске Рады.

Українські Новини ведут онлайн-трансляцию инаугурации Зеленского.

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