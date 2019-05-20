Зеленский попросил вешать в кабинетах фотографии своих детей, а не его портрет

Президент Владимир Зеленский просит чиновников вешать в кабинете не его портрет, а фотографии своих детей.\r\nОб этом он сказал на торжественном заседании по случаю инаугурации в Верховной Раде, передают Українськi Новини.\r\n"Я очень хочу, чтобы в ваших кабинетах не было моих изображений, не было, пожалуйста, моих портретов, потому что Президент - не икона, не идол. Президент - это не портрет", - сказал он.\r\nОн попросил чиновников повесить в своих кабинетах фотографии своих детей и перед каждым решением смотреть им в глаза.\r\nКак сообщали Українськi Новини, в понедельник Владимир Зеленский стал 6-м Президентом Украины.\r\nОн зачитал присягу на торжественном заседании Верховной Рады и с этого момента вступил в должность главы государства.\r\nЗеленский в ходе своего выступления заявил о роспуске Рады.\r\nУкраїнські Новини ведут онлайн-трансляцию инаугурации Зеленского.