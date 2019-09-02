Сын Зеленского Кирилл сегодня пошел в 1 класс

Сын Владимира и Елены Зеленских пошел в первый класс. Фото: .instagram.com/olenazelenska_official

Сын Владимира и Елены Зеленских пошел в первый класс. Фото: .instagram.com/olenazelenska_official

Сын президента Украины Владимира Зеленского, 6-летний Кирилл, стал первоклассником. Об этом сообщила первая леди страны Елена Зеленская в своем Instagram.

"Наш сын Кирилл теперь первоклассник. Сегодня он впервые сядет за парту, увидит свою первую учительницу и одноклассников. В последующие 12 лет он узнает, что такое дружба и, пожалуй, разочарование. А еще - будет шалить, поедет в первые путешествия без родителей, начнет закалять характер и становиться ответственным. Кирилл не только будет усваивать школьную программу, но и учиться жить в стране изменений.

Наши дети - поколение будущего. Они не знают, что такое советские ограничения и бессмысленное заучивание", - написала в соцсети Елена Зеленская.

Первая леди надеется, что ее дети полюбят школу и будут учиться охотно, а затем выберут профессию по зову сердца и сделают много полезного для страны.

"Мы хотим гордиться нашими детьми - и Сашей, и Кириллом. И знаем, что школа заложит основы их взрослой жизни. И будущего Украины", - добавила Зеленская.

Как сообщали Українські Новини, жена Зеленского на инаугурацию надела элегантный наряд и украшения от украинских дизайнеров.

Зеленская заявляла, что хочет остаться вне "информационного поля" и работать в "95 квартале".