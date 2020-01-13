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  • Зеленский назначил свою супругу в совет, который ранее возглавляла Марина Порошенко
13 января 2020, понедельник, 16:28 442
Политика 2020-01-13T16:49:46+02:00
Українські Новини
Зеленский назначил свою супругу в совет, который ранее возглавляла Марина Порошенко

Зеленский назначил свою супругу в совет, который ранее возглавляла Марина Порошенко

Виолетта Чайковская
Художественный арсенал, Мистецький Арсенал, Владимир Зеленский, Владимир Бородянский, Елена Зеленская, Марина Порошенко, Зеленский
Зеленская. Фото: instagram/olenazelenska_official
Зеленская. Фото: instagram/olenazelenska_official

Президент Владимир Зеленский назначил в состав совета по вопросам развития Национального культурно-художественного и музейного комплекса "Мыстецкий арсенал" первую леди Елену Зеленскую, инициировавшую создание украиноязычных аудиогидов в крупнейших музеях мира.

Об этом говорится в указе №3 от 13 января, передают Українськi Новини.

Зеленский признал утратившим силу указ бывшего Президента Петра Порошенко о составе совета.

Ранее его сопредседателями были супруга экс-Президента Марина Порошенко и его советник, бывший глава Администрации Борис Ложкин.

Зеленский утвердил полностью новый состав совета.

Председателем совета назначен министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский, секретарем - генеральный директор "Мыстецкого арсенала" Алеся Островская-Лютая.

Кроме них в составе совета утверждены 14 человек, среди которых Елена Зеленская, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, руководитель Государственного управления делами Сергей Борзов, советник Зеленского, депутат Верховной Рады от фракции "Слуга народа" Гео Лерос.

Среди прочих в состав совета также вошли заместитель генерального директора Национального художественного музея Ольга Балашова, гендиректор Национального музея искусств им. Богдана и Варвары Ханенко Екатерина Чуева, директор коммунального учреждения "Одесский художественный музей" Александр Ройтбурд, журналист Вадим Карпяк, философ Вахтанг Кебуладзе и другие.

Как сообщали Українськi Новини, в декабре 2019 года Марина Порошенко уволилась с должности председателя Украинского культурного фонда.

В свою очередь жена Зеленского решила заниматься улучшением питания в школах

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