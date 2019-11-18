Елена Зеленская призналась, что до сих пор пишет сценарии для "Квартала 95"

Супруга Владимира Зеленского продолжает писать сценарии для "Студии Квартал 95" и в статусе первой леди. Об этом она рассказала в интервью украинскому Vogue, которое проходило в офисе "Квартала", над сценариями которого супруга президента работает последние 15 лет.

"Я пишу сценарии, как и прежде. Правда, теперь нужно делить свой день между офисом президента и "Кварталом" и следовать таймингу", - рассказала Елена Зеленская отметив, что совмещает и обязанности первой леди, и работу сценариста.

Елена Зеленская входит в группу авторов "Оптимист и пессимист" вместе с Александром Пикаловым и Валерием Жидковым. Они пишут тексты шуток и песен для проектов "Студии Квартал 95": "Вечерний Квартал", "Вечерний Киев", "Женский квартал". Елена Зеленская сценарист новогоднего фильма-мюзикла "Как казаки..." с Владимиром Зеленским, Евгением Кошевым и Анастасией Приходько. Он вышел на "Интере" в 2009 году, сообщает "Страна".

Как сообщали Українські Новини, первая леди Украины с супругом и детьми появится на трех обложках Vogue.

Также во время официальных визитов в различные страны первая леди тщательно подбирает свой гардероб. Так, в Ригу Зеленская надела элегантный лавандовый костюм, а в США она представила Украину в розовом и голубом цветах.