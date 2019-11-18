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18 ноября 2019, понедельник, 14:14 45
Общество 2019-11-18T14:15:23+02:00
Українські Новини
Елена Зеленская призналась, что до сих пор пишет сценарии для "Квартала 95"

Елена Зеленская призналась, что до сих пор пишет сценарии для "Квартала 95"

Первая леди, Владимир Зеленский, Квартал 95, Елена Зеленская
Елена Зеленская. Фото: vogue.ua
Елена Зеленская. Фото: vogue.ua

Супруга Владимира Зеленского продолжает писать сценарии для "Студии Квартал 95" и в статусе первой леди. Об этом она рассказала в интервью украинскому Vogue, которое проходило в офисе "Квартала", над сценариями которого супруга президента работает последние 15 лет.

"Я пишу сценарии, как и прежде. Правда, теперь нужно делить свой день между офисом президента и "Кварталом" и следовать таймингу", - рассказала Елена Зеленская отметив, что совмещает и обязанности первой леди, и работу сценариста.

Елена Зеленская входит в группу авторов "Оптимист и пессимист" вместе с Александром Пикаловым и Валерием Жидковым. Они пишут тексты шуток и песен для проектов "Студии Квартал 95": "Вечерний Квартал", "Вечерний Киев", "Женский квартал". Елена Зеленская сценарист новогоднего фильма-мюзикла "Как казаки..." с Владимиром Зеленским, Евгением Кошевым и Анастасией Приходько. Он вышел на "Интере" в 2009 году, сообщает "Страна".

Как сообщали Українські Новини, первая леди Украины с супругом и детьми появится на трех обложках Vogue.

Также во время официальных визитов в различные страны первая леди тщательно подбирает свой гардероб. Так, в Ригу Зеленская надела элегантный лавандовый костюм, а в США она представила Украину в розовом и голубом цветах.

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