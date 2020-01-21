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21 января 2020, вторник, 11:16 22
Президент 2020-01-21T11:28:31+02:00
Українські Новини
Зеленский посетит Израиль для участия во Всемирном форуме Холокоста

Зеленский посетит Израиль для участия во Всемирном форуме Холокоста

Анна Рудык
Владимир Зеленский, Холокост, Форум, Аушвиц
Зеленский. Фото: Офис Президента
Зеленский. Фото: Офис Президента

Президент Владимир Зеленский посетит 23-24 января Израиль для участия во Всемирном форуме Холокоста, посвященном 75-й годовщине освобождения концлагеря "Аушвиц", и встреч с властями.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.

"23-24 января Президент Украины Владимир Зеленский посетит с рабочим визитом Государство Израиль для участия в памятных мероприятиях в рамках Всемирного форума Холокоста, посвященного 75-й годовщине освобождения концлагеря "Аушвиц". Программой визита также предусмотрены переговоры Президента Украины с руководством Государства Израиль и встреча с представителями израильских деловых кругов", - сказано в нем.

Накануне Зеленский сообщил, что принял решение посетить Израиль, несмотря на то, что в рамках памятных мероприятий израильская сторона не предусмотрела времени для его выступления.

Ранее от участия в форуме по этой причине отказался Президент Польши Анджей Дуда.

В то же время Президент России Владимир Путин выступит с речью в рамках мероприятия.

Как сообщали Українськi Новини, опубликован полный список участников Всемирного экономического форума в Давосе.

Ранее Ангела Меркель впервые в жизни посетила Освенцим.

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