Лікарі назвали 7 найбільш поширених міфів про грип

З початку жовтня 2019 року 11 осіб померли від ускладнень грипу. Деякі люди несвоєчасно звертаються до лікаря, а хтось плутає грип та ГРВІ. Також хтось намагається лікувати його народними способами. Це породило помилкові судження про грип, про них повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я України.

Грип - це важка форма застуди

Грип значно небезпечніше застуди, особливо у важкій формі. Симптоми грипу проявляються в гострій формі. Як правило, це різке підвищення температури (понад 38 °С ), головний біль, біль у м'язах, кашель, нежить і біль у горлі. Симптоми застуди виникають поступово і характеризуються загальним нездужанням і відчуттям "розбитості"

Можна заразитися вірусом грипу через щеплення

Вакцина, яку вводять людині, не містить у собі активний штам вірусу. Він не може передавати інфекцію та поширюватися по організму.

Після вакцинації люди іноді можуть відчувати легку біль у м'язах, на місці уколу, слабкість або невелике підвищення температури. Ці симптоми протікають в легкій формі і зникають протягом декількох днів.

Вітамін С підходить для профілактики

Немає ніяких доказів того, що щоденний прийом харчових добавок або продуктів, які містять вітамін С допомагає в профілактиці грипу.

Часник і цибуля можуть захистити від грипу

Ні те, ні інше не може захистити людину від грипу. Також часник і цибуля не знезаражують повітря. Навпаки, якщо вживати часник і цибулю у великих кількостях, то це може призвести до проблем з шлунково-кишковим трактом.

Якщо виходити на вулицю без верхнього одягу, з мокрим волоссям або довго знаходитися на протязі, то можна захворіти на грип

Важливо розуміти, що тільки вірус, який потрапив в людський організм, може спровокувати грип. Віруси більш активні в зимовий період, тому сезон грипу найчастіше збігається в холодними порами року.

Грип лікується антибіотиками

Оскільки грип - це вірусне захворювання, то лікувати його варто спеціальними противірусними препаратами. Такі препарати не виліковують від грипу, а лише пом'якшують симптоми та сприяють одужанню.

Антибіотики пригнічують функціонування або вбивають бактерії та певні мікроорганізми. Лікар може призначити антибіотики тільки в тому випадку, якщо виявиться бактеріальна інфекція, яка є одним з ускладнень грипу.

Чай з малиною та курячий бульйон допомагають одужати

Теплий чай та курячий бульйон - джерела рідини, яку лікарі рекомендують пити людям, які захворіли на грип та у яких висока температура. Але вони не допомагають одужати.

Як повідомляли Українські Новини, лікарі розповіли про те, як проводити профілактику грипу і що робити при перших симптомах. Також які принципи допоможуть уникнути нового смертельного коронавіруса, який вийшов за межі Китаю.