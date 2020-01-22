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22 января 2020, среда, 22:54 36
Общество 2020-01-22T23:00:01+02:00
Українські Новини
В Украине от гриппа умерли 11 человек с октября

В Украине от гриппа умерли 11 человек с октября

Анна Рудык
смерть от гриппа, Грипп, Вирус, ОРВИ
Грипп. Фото: pinkycloud.com
Грипп. Фото: pinkycloud.com

В то время, как от нового вируса в Китае уже умерли 17 человек, 11 человек умерли от осложнений гриппа с начала октября 2019 года.

Об этом говорится в сообщении Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"11 человек умерли от осложнений гриппа с начала эпидсезона по состоянию на 22 января 2020 года. С 30 сентября 2019 до 19 января 2020 переболело 6,2% населения Украины и госпитализировано 67 113 человек, из них 78,7% - дети в возрасте до 17 лет", - говорится в нем.

Наиболее частым осложнением гриппа является пневмония, которая иногда может за 4-5 дней привести к летальному исходу.

Сердечная недостаточность также нередко развивается в результате осложнений гриппа.

В сообщении отмечается, что при первых признаках заболевания (внезапное начало болезни, головная боль, ломота в мышцах и суставах, боль в горле, повышение температуры тела до 38°С и более, кашель, в отдельных случаях - рвота и понос) нужно обязательно обратиться к семейному врачу, поскольку самолечение может быть опасным для здоровья. 

Как сообщали Українськi Новини, в Украине от осложнений гриппа умерла роженица, ее ребенка спасли.

Ранее 163 тыс. человек заболели гриппом и острыми респираторно-вирусными заболеваниями с 16 по 22 декабря.

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