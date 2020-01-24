Суд змінив підозрюваній у вбивстві Шеремета Дугарь цілодобовий домашній арешт на нічний

Печерський районний суд змінив цілодобовий домашній арешт підозрюваній у вбивстві журналіста Павла Шеремета Яни Дугарь на нічний.

Таке рішення суд прийняв у п'ятницю, передають Українські Новини.

Суд частково задовольнив клопотання захисту і змінив її цілодобовий домашній арешт на нічний з 20:00 до 7:00.

Дугарь була доставлена в суд і присутня на засіданні поруч зі своїми адвокатами.

Захист Дугарь просив суд замінити її цілодобовий домашній арешт на особисте зобов'язання.

Дугарь повідомила, що в такому разі вона зможе продовжити військову службу і навчання - вона на 4 курсі Львівського державного університету фізичної культури.

Вона також заявила, що не встигла закрити сесію, їй залишилося скласти 3 іспити і 1 залік.

Адвокат Дугарь Віталій Коломієць говорив про неіснуючі методики проведеної слідчими експертизи, згідно з якою Дугарь фотографувала в районі проживання Шеремета камери відеоспостереження.

Він повідомив, що сторона захисту залучила експертів, які проаналізували результати даної експертизи.

Згідно рецензії, експертиза слідчих є необ'єктивною, неповною, проведеною з порушеннями законодавства і не може бути доказом у суді.

Зокрема, Коломієць зачитав висновок експертизи, де значиться, що окремі ознаки невербальної поведінки частково збігаються, а окремі ознаки - не зовсім збігаються.

Крім того, експерти сторони захисту також заявляють, що неможливо встановити особу виключно шляхом візуального порівняння зовнішності дівчини, яка нібито фотографувала камери відеоспостереження, з підозрюваною Дугарь.

Суддя Роман Новак прийняв рішення приєднати рецензію експерта до матеріалів справи.

Перераховуючи ризики звільнення Дугарь з-під домашнього арешту, прокурор заявив, що підозрювана може покинути країну.

Він повідомив, що Дугарь приховує свого чоловіка-іракця, вони одружилися 30 вересня 2015 року.

У свою чергу захист заявив, що не приховує цей факт, він навіть є в матеріалах справи.

Прокурор також заявив, що Дугарь не одноразово самовільно залишала військову службу, захист і Дугарь це заперечувала.

При цьому зазначалося, що Дугарь не притягувалась до дисциплінарної відповідальності.

Як повідомляли Українські Новини, адвокати підозрюваної у вбивстві Шеремета Дугарь подали скаргу в ДБР про фальсифікацію доказів слідства.

Раніше захист Дугарь заявляв про фальсифікації слідством доказів по справі, в тому числі портретної експертизи.

13 грудня Печерський районний суд Києва відправив підозрювану під цілодобовий домашній арешт. 8 січня суд залишив під домашнім арештом підозрювану у вбивстві Шеремета Дугарь.

За версією слідства, напередодні вбивства Шеремета Дугарь фотографувала в районі проживання Шеремета камери відеоспостереження.