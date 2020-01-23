Эксперты установили подлинность голоса Трубы на записях с прослушки, - адвокат Порошенко

Эксперты установили подлинность голоса бывшего директора Государственного бюро расследований Романа Трубы на записях с прослушки, которые были опубликованы на анонимном телеграм-канале.

Об этом сообщил адвокат бывшего Президента Петра Порошенко Игорь Головань на брифинге, передают Українськi Новини.

Головань сообщил, что экспертизу голоса провели канадские эксперты с помощью биометрической идентификации.

"Было установлено уже четко и категорично, что там говорит именно Роман Труба", - сказал он.

Адвокат отметил, что голос на записях с прослушки сравнивали с голосом Трубы с его брифингов.

Как сообщали Українськi Новини, Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) открыло 2 уголовных дела против бывшего директора Государственного бюро расследований (ГБР) Романа Трубы относительно незаконного влияния на следователей и привлечения заведомо невиновного к уголовной ответственности.

Ранее ГБР открыло дело против Трубы о возможном разглашении данных досудебного расследования. Также Труба отреагировал на открытие дела ГПУ против него.

Также Роман Труба заявил, что в его кабинете обнаружили аппаратуру для прослушивания, профессионально вмонтированную в вентиляционную систему.